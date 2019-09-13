Son Dakika Haberleri: Amedspor kadın futbol takımına iki transfer
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Amedspor kadın futbol takımına iki transfer

1 saat önce

Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde iki futbolcuyu renklerine bağladı.

Amedspor kadın futbol takımına iki transfer, System.String[]

Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde iki futbolcuyu renklerine bağladı.


Geçen sezon ALG Spor'da forma giyen ve orta saha mevkisinde görev yapan Demet Kılınç ile Nusaybin Gençlikspor'un forvet oyuncusu Ebru Dolu, Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşmaya vardı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi belirleyen Amed Sportif Faaliyetler, bu hedef doğrultusunda önemli transferler yapmaya devam ederken, takımı yeni sezon hazırlıkları Mersin'de devam ediyor. Mersin Macit Özcan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlık kampını sürdüren kadın futbolcular, kadrosunu güçlendirmek için transfer arayışlarını sürdürüyor. Teknik heyetin belirlediği mevkilere transfer yapmayı sürdürecek olan yeşil kırmızılı beyazlı takımın, 3-4 futbolcuyu daha kadrosuna katmak istiyor. - DİYARBAKIR

Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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