Amedspor kritik virajda - Son Dakika
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Amedspor kritik virajda

7 saat önce

Sarıyer engelini 3 puanla aşarak tehlike bölgesinden uzaklaşma yolunda önemli bir adım atan Amedspor, 4 gün içinde iki önemli 90 dakikaya çıkacak.

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Sarıyer engelini 3 puanla aşarak tehlike bölgesinden uzaklaşma yolunda önemli bir adım atan Amedspor, 4 gün içinde iki önemli 90 dakikaya çıkacak.


Çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda lider Yılport Samsunspor'la karşı karşıya gelecek olan Amedspor'un bu mücadelesinde İstanbul bölgesi hakemi Çağdaş Altay düdük çalacak.


TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları 23 Şubat Pazar günü oynanacak. Amedspor, kendisi gibi ligde kalma hesapları yapan 1922 Konyaspor ile kendi saha ve seyircisi önünde kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma Pazar günü saat 13.00'da başlayacak.


Öte yandan bugün Samsun'a gidecek olan Amedspor'da sakat olan Abdullah Çetin ile cezası devam eden Mansur Çalar'ın kadroda yer almayacağı belirtildi. - DİYARBAKIR

Samsunspor, İstanbul, Çarşamba, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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