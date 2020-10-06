Amedspor yeni transfer ettiği oyuncuyu gönderdi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor, yaklaşık 1 ay önce transfer ettiği orta alan oyuncusu Şerif Doğan ile transferin son gününde yollarını ayırdı.

Ligde oynanan 3 maçta da forma şansı bulamayan oyuncu için kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şerif Doğan ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şerif Doğan'a bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - DİYARBAKIR