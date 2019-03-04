Son Dakika Haberleri: Amedsporlu Futbolcu Mansur Çalar, Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı

Amedsporlu Futbolcu Mansur Çalar, Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı

29 dakika önce

Mahkemeye sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Mansur Çalar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Amedsporlu Futbolcu Mansur Çalar, Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı, System.String[]
Mahkemeye sevk edilen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Mansur Çalar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Önceki gün Diyarbakır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor arasındaki karşılaşma sonrasında Sakaryasporlu bazı futbolcuların Amedsporlu Mansur Çalar hakkında şikayette bulunması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar, alınan ifadesinin ardından adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu tamamlanan Mansur Çalar hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması yönünde karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın Sakaryasporlu oyuncuların şikayetçi olması üzerine Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncusu Mansur Çalar hakkında yürütüldüğü, soruşturmanın Amed Sportif Faaliyetler Kulübü tüzel kişiliği, yöneticileri ve taraftarları ile ilgisinin olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedspor Kaptanı, İfade Verdi Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı

Son Dakika! Sebze ve Meyve Fiyatlarından Dolayı 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Başlatıldı Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:29:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amedsporlu Futbolcu Mansur Çalar, Adli Kontrol Şartı ile Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]