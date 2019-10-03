Son Dakika Haberleri: Amedsporlu kadınların ilk rakibi belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Amedsporlu kadınların ilk rakibi belli oldu

13 dakika önce

TFF Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı.

Amedsporlu kadınların ilk rakibi belli oldu, System.String[]

TFF Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı. Amed Sportif Faaliyetler, ligin ilk maçında Adana ekibi Algspor ile eşleşti.


TFF Kadınlar 1. Ligi'nde fikstür heyecanı yaşandı. Amed Sportif Faaliyetler ekibi, ligin ilk haftasında Adana ekibi Algspor ile eşleşti. Karşılaşma 20 Ekim'de Diyarbakır'da oynanacak. 12 takımdan oluşan Kadınlar 1. Futbol Ligi 3 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.


Yeni sezon hazırlıklarını Mersin'de tamamlayarak Diyarbakır'a dönen ve 8 futbolcuyu transfer eden Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, sezona galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde ligin ilk maçı için çalışmalarını sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takımda, hedef şampiyonluk olarak belirlendi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı
Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristin cenazesi cemevinden kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amedsporlu kadınların ilk rakibi belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]