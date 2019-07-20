Amelebirliğinin 96. kuruluş yıl dönümü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı (Amelebirliği) Başkan Vekili Murat Köseoğlu
, kuruluşlarının 96. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Köseoğlu, mesajında, cumhuriyetle yaşıt olan kuruluşlarının 96. yılını sevinç ve kıvançla kutladıklarını, hedeflerinin sandıklarını cumhuriyetle birlikte ilelebet yaşatmak olduğunu belirtti.
Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği sırada Zonguldak
kömür ocaklarında zor şartlarda çalışan maden işçilerinin çalışma koşullarını düzenleyen 151 sayılı Havza-i Fahmiyye Amele Kanunu, TBMM tarafından 10 Eylül
1921'de kabul edilmesiyle bu kanunun 4. maddesine göre Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının temellerinin atıldığını ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti:
"22 Temmuz 1923 tarihinde Bakanlar Kurulu (İcra Vekilleri Heyeti) tarafından onaylanan Amelebirliği Talimatnamesi ile ülkemizin ilk sosyal yardım kuruluşu fiili olarak hayat bulmuştur. Bu kanun ile kazazede ve hasta maden amelesinin bilhassa amele eş ve çocuklarının bakımları sağlanmıştır. Sandığımız kuruluşundan günümüze, üyelerine sağladığı ekonomik ve sosyal yardımlarıyla önemini koruyan bir kuruluş olmuş, hizmetlerini geliştirerek sürdürmüştür. Amelebirliği üyelerine, geçici iş göremezlik yardımı, çalıştıkları kurumdan ayrılanlara son yardım, yüksekokulda okuyan üye çocuklarına öğrenim yardımı, üyenin ve aile bireylerinin ölümü halinde cenaze yardımı, ihtiyaçları halinde talep eden üyeye ödünç para yardımları ile iş kazaları yardımları yapmaktadır. Sandıkça üye ve aile bireylerine yapılan ekonomik ve sosyal yardımlar üyelerimize ve Zonguldak ekonomisine katkı sağlamaktadır. Üyelerimizin yüksek okulda okuyan çocuklarına yapılan karşılıksız öğrenim yardımının, yöre halkımızın eğitim düzeyinin yükselmesine ciddi katkılarda bulunduğu kuşkusuzdur."