Son Dakika Haberleri: Amelie filminin müzikali Türkiye'de
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Amelie filminin müzikali Türkiye'de

6 saat önce

Beyaz perdeden sahneye geçiş yapan Amelie, şov dünyasına da imzasını atıyor.

Amelie filminin müzikali Türkiye'de, System.String[]

Beyaz perdeden sahneye geçiş yapan Amelie, şov dünyasına da imzasını atıyor. Amelie Müzikal'i, Piu Entertainment Organizasyonu ile ilk kez İstanbul'a geliyor.


Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, çok özel sahne dekorları, müzikleri ve özel kadrosuyla 11 - 16 Şubat tarihleri arasında Istanbul Uniq Hall'da, 21 - 23 Şubat tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM'de sahnelenecek.


Paris'te garsonluk yapan masum, saf, sessiz fakat yüreğinde çığlıklarla yaşayan şaşırtıcı bir genç kadının hikayesi Amelie. Etrafındaki herkese mutluluk saçan, şefkatli... Bir gün hayat karşısına aşkı çıkarır. Mutluluğu için her şeyi riske atması gerektiğini anlar ve kalbinden geçenleri yüksek sesle söylemeye başlar.

İstanbul, Mac, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:27 
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