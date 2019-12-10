Son Dakika Haberleri: Amelie müzikali, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika Magazin Amelie müzikali, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika Magazin

Amelie müzikali, Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, 11-16 Şubat'ta İstanbul Uniq Hall'de perde açacak.

Amelie müzikali, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, 11-16 Şubat'ta İstanbul Uniq Hall'de perde açacak. Gösteri, 21-23 Şubat tarihleri arasında da Bursa Merinos AKKM'de sahnelenecek.

İstanbul, Bursa, Mac, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı hamileliğinin 9 ayını sette geçirdi
Beşiktaş'taki terör saldırılarında ölen Berkay'ın ailesinden tazminat tepkisi Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:20:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amelie müzikali, Türkiye'ye geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]