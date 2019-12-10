Amelie müzikali, Türkiye'ye geliyor
6 saat önce
Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, 11-16 Şubat'ta İstanbul Uniq Hall'de perde açacak.
Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, 11-16 Şubat'ta İstanbul Uniq Hall'de perde açacak. Gösteri, 21-23 Şubat tarihleri arasında da Bursa Merinos AKKM'de sahnelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:02
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