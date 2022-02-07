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Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika

Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı

07.02.2022 21:52
Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı

İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı.

İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy (62) bugün ameliyat esnasında fenalaştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hekimsoy'a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan başarılı doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

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Torbalı Devlet Hastanesi, Beyin kanaması, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
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