Ameliyat geçiren Başkan Babaoğlu'nun sağlık durumu iyi - Son Dakika

Ameliyat geçiren Başkan Babaoğlu'nun sağlık durumu iyi

21.03.2021 14:30
Ameliyat geçiren Başkan Babaoğlu'nun sağlık durumu iyi, System.String[]

Solunum şikayeti nedeniyle küçük çapta bir operasyon geçiren ve evinde istirahat eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Solunum şikayeti nedeniyle küçük çapta bir operasyon geçiren ve evinde istirahat eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Geçtiğimiz Cuma günü özel bir hastanede ameliyat olan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, kendisini arayan soran, ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Solunum şikayeti nedeniyle geçirdiği küçük çaplı operasyonu başarılı bir şekilde tamamlayarak, yapılan kontroller neticesinde hastaneden taburcu edildiğini aktaran Babaoğlu, "Doktorların tavsiyeleri üzerine kısa bir süre evimde istirahate devam edeceğim. Ameliyat olduğum haberini alınca gerek ziyaret ederek gerekse de telefonla, mesaj ve sosyal medya yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten Sakaryamız başta olmak üzere diğer illerin protokol mensuplarına, çalışma arkadaşlarıma ve dualarını eksik etmeyen kıymetli hemşerilerim ile hizmet etmekten şeref duyduğum Hendek halkına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Babaoğlu ameliyat olmadan önce yayınladığı mesajında, "Hafta sonuna denk gelen tedavi sürecinden sonra kısa bir istirahate çekilecek olsam da işimizi takip edip, Hendek için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerine yer vermişti. - SAKARYA

Ameliyat geçiren Başkan Babaoğlu'nun sağlık durumu iyi

Turgut Babaoğlu, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ameliyat geçiren Başkan Babaoğlu'nun sağlık durumu iyi - Son Dakika


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