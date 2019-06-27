Son Dakika Haberleri: Ameliyat için İstanbul'a gidemeyen kanser hastasına Başkan Beyoğlu'ndan destek
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Ameliyat için İstanbul'a gidemeyen kanser hastasına Başkan Beyoğlu'ndan destek

47 dakika önce

Ameliyat olmayı bekleyen ve maddi imkansızlıklar nedeni ile İstanbul'a gidemeyen kanser hastası 57 yaşındaki Behçet Orak'a Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek çıktı.

Ameliyat için İstanbul'a gidemeyen kanser hastasına Başkan Beyoğlu'ndan destek, System.String[]
Ameliyat olmayı bekleyen ve maddi imkansızlıklar nedeni ile İstanbul'a gidemeyen kanser hastası 57 yaşındaki Behçet Orak'a Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu destek çıktı.

Almanya'dan temin edilen donörle İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyat olmayı bekleyen 57 yaşındaki kanser hastası Behçet Orak, yaşadığı maddi sorunlardan dolayı İstanbul'a gidemedi. Başvurduğu birçok yerden olumsuz yanıt alan Orak'ın yüzünü Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu güldürdü. Halk günü toplantısında sağlık sorunlarını ve bunun için gerekli olan maddi kaynakla ilgili beklentisini anlatırken duygu dolu anlar yaşayan Behçet Orak için hemen harekete geçen Başkan Beyoğlu, belediye yetkililerine anında talimat vererek çaresiz vatandaşın ulaşım ve nakdi giderlerinin karşılanmasını sağladı.

Başkan Beyoğlu, millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcileri olduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Elimizden geldiği kadar onların sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşımız mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Sağlık çok hassas bir konu. Bu kardeşimize hemen yardımcı olduk. İnşallah ameliyatı başarılı geçer ve sağlığına kavuşur. O zaman daha çok mutlu oluruz" dedi.

Orak ise, Başkan Beyoğlu'nun kendisini mutlu ettiğini Allah'ın da onu mutlu etmesi için dua edeceğini söyledi.

Gerekli yardımların sağlandığı Orak, daha sonra ameliyatı için İstanbul'un yolunu tuttu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Bağlar, İstanbul, Beyoğlu, Yaşam
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