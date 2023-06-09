Gazeteci Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ataklı, Erdoğan'ın ameliyat olacağını ve göreve devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini öne sürdü.
Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor. Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler Ameliyattan sonra Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim" ifadelerini kullandı.
Ataklı'nın gündem olan iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.
Son Dakika › Güncel › Ameliyat olacağı öne sürülmüştü! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı - Son Dakika