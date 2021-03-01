Ameliyat olan çocuğu ve buzağısına aynı odada bakıyor - Son Dakika
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Ameliyat olan çocuğu ve buzağısına aynı odada bakıyor

01.03.2021 08:15
Ameliyat olan çocuğu ve buzağısına aynı odada bakıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hikmet Dilce'nin, 5 yaşındaki oğlu Asaf yumurtalıklarından, 1 aylık buzağısı ise ön ayaklarından ameliyat oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hikmet Dilce'nin, 5 yaşındaki oğlu Asaf yumurtalıklarından, 1 aylık buzağısı ise ön ayaklarından ameliyat oldu. Van'da ameliyatları gerçekleşen Asaf da buzağı da aynı gün taburcu oldu. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Dilce ailesi, biberonla besledikleri buzağıyı da Asaf'ın odasına alıp, burada bakmaya başladı. Hikmet Dilce, çocuğu ile aynı odada bakımını yaptığı buzağının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yüksekova'ya bağlı Akalın Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Dilce'ye ait İnek, bir süre önce ön ayakları sakat buzağı doğurdu. Dilce, 5 yaşındaki oğlu Asaf'ı yumurtalıklarından, yeni doğan buzağı ise ön ayaklarından ameliyat olması için Van'a götürdü. Van'da ameliyatları gerçekleşen Asaf da buzağı da aynı gün taburcu oldu. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Dilce ailesi, biberonla besledikleri buzağıyı da Asaf'ın odasına alıp, burada bakmaya başladı. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Dilce ailesi, taburcu olan oğlu Asaf ile buzağını aynı odaya alarak bakımlarını yapıyor.

BUZAĞIYI BİBERONLA BESLİYOR

Yapılan ameliyat sonucu aynı gün taburcu olan oğlu ve buzağına aynı odada gözü gibi baktığını anlatan Hikmet Dilce, "Buzağım doğum sırasından sakat olarak dünyaya geldi. Veteriner bir arkadaşın tavsiyesi üzerine buzağımı Van'a götürdüm. Van'da hayvan hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardında ameliyata alındı.  Aynı sırada çocuğum da hastaydı. Çocuğum da buzağımla beraber aynı gün ameliyata alındı. Çocuğumu bırakıp buzağımın yanına gittim. Buzağım ameliyata çıktıktan sonra Hastaneye çocuğumun yanına gittim. Her ikisi de çok seviyorum. Her ikisi de aynı anda ameliyata alındı, aynı anda taburcu oldular.  Ayını evde ve aynı odada kalıyorlar. Şu an ikisinin de sağlık durumu iyidir. Buzağımı kuçağımda annesine götürüyorum emzirmek için. Ancak ayakta durmadığı için kucağımda emzirmeye çalışıyorum. O da annesi buna müsaade etmiyor. Tekmeliyor. Ben de çocuklarımla beraber evde onu biberonla beslemeye çalışıyoruz. Her iki ön ayaklarında ters olduğu için tutunamıyordu.  5 çocuğum var, bu da 6'ncı çocuğum oldu. Evimizin en küçüğü ve neşesi oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Yüksekova, İnek, Güncel, Son Dakika

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