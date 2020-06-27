Ameliyat olan öğrenci, hasta nakil aracıyla sınava götürüldü - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ameliyat olduğu için tek başına gidemeyen Merve Göktepe, nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.



YKS 2020'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi (TYT) bugün yapılıyor. Esenyurt'ta ayağından ameliyat olduğu için tekerlekli sandalyede olan Merve Göker, sabah 07.30'da Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı. Nakil aracına annesi ile bindirilen Göker, Kağıthane'deki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Sınava gireceği bina önüne kadar götürülen Göker'in annesi Vartuhi Altuntepe, "Esenyurt Belediyesi ekipleri kızımın ameliyat sürecinde çok yardımcı oldular. ÖSYM sınavında da kızımı okuluma sınava götürüyor. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL