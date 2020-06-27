Ameliyat olan öğrenci, sınava hasta nakil aracıyla götürüldü - Son Dakika

Ameliyat olan öğrenci, sınava hasta nakil aracıyla götürüldü

Esenyurt'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ameliyat olduğu için tek başına gidemeyen Merve Göker isimli öğrenci, belediyenin hasta nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.

Esenyurt'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ameliyat olduğu için tek başına gidemeyen Merve Göker isimli öğrenci, belediyenin hasta nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.

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Esenyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınav öncesi okula tek başına gidemeyen bazı öğrenciler, belediyenin hasta nakil araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü.

Ayağından ameliyat olduğu için tekerlekli sandalye kullanan Merve Göker, sabah 07: 30'da Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı. Nakil aracına annesi ile bindirilen Göker, sınava gireceği Kağıthane'deki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü.

Sınava gireceği bina önüne kadar götürülen Göker'in annesi Vartuhi Altuntepe, "Esenyurt Belediyesi ekipleri, kızımın ameliyat sürecinde çok yardımcı oldular. ÖSYM sınavında da kızımı okuluna sınava götürüyorlar. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:45 Kaynak: AA

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