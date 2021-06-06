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Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi - Son Dakika

Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi

06.06.2021 17:28

Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi Edirne'de Apandisit patlaması nedeniyle ameliyat geçiren, İstiklal Ortaokulu öğrencisi Arda Yaşaroğlu, Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Liseye Geçiş Sınavına girdi.

Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi

EDİRNE - Edirne'de Apandisit patlaması nedeniyle ameliyat geçiren, İstiklal Ortaokulu öğrencisi Arda Yaşaroğlu, Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Liseye Geçiş Sınavına girdi.

Edirne'de İstiklal Ortaokulu öğrencisi Arda Yaşaroğlu, LGS sınavına girmek için hazırlanırken, geçirdiği apandisit patlaması hastalığı nedeniyle Trakya Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada başarılı geçen ameliyat sonrası sınav için ailesi ve Edirne İstiklal Ortaokulu Müdürü Yakup Öz'ün attığı adımlarla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınarak öğrencinin hastanede 2 gözetmen öğretmen eşliğinde sınava girmesi uygun görüldü.

Edirne İstiklal Ortaokulu Müdürü Yakup Öz, "Çok dürüst, efendi ve örnek olmasının yanı sıra sınavda da hedefi olan öğrencilerimizden biriydi. Okuldaki diğer öğrencilerimiz onun çalışma azmini örnek alıp daha çok çalışmaktaydı. Öğrencimiz o kadar emek harcamasına rağmen perşembe günü beklenmedik şekilde rahatsızlandı. Çok büyük ağrı ve ateş içinde velileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Daha sonra devlet hastanesine oradan da tıp fakültesine yönlendirildi. Öğrencimize perşembe akşamı apandisit teşhisi konuldu. Hem öğrenimiz hem de velimiz çok büyük bir stres altına girdi ve endişelendi. Çünkü çocuğumuzun hedefi yüksekti. Öncelikle biz irtibata geçtik. Çocuğumuzu gittik gördük. Ne yapabiliriz derken durumu Edirne Milli Eğitim Müdür yardımcımız Müzekka Bayrak ile paylaştık. Kendileri cuma günü durumu bakanlığa bildirip çocuğumuzu hastanede sınav yapabilmek için onay aldılar" dedi.

"Sonuçtan çok sağlığı bizim için önemli"

Anne Cemile Yaşaroğlu, "Öncelikle çocuğuma yanlış teşhis konuldu diyebilirim. Çünkü çocuğumun rahatsızlığı 10 gün öne başladı. Daha sonra tıp fakültesine geldik. Burada apandisit teşhisi konuldu. Hatta biraz geç kalınmış apandisit patlamış. Bu yüzden zorlu bir ameliyat geçirdi diyebiliriz. Sınava iki gün kala rahatsızlandı. Sağ olsunlar İstiklal Ortaokulu müdürü Yakup Öz çok yardımı oldu. Milli eğitimle birlikte hemen böyle bir çözüm buldular. Oğlumun bana ilk sorduğu soru anne sınava girebilecek miyim şeklinde oldu. Ben de oğluma, evet boşa gitti her şey dedim. Onun üzerine bunlar oldu. Bizim içinde çok stresliydi. Her şeyden önce sağlığı daha önemli. Şu an tek düşündüğümüz şey sonuçtan ziyade oğlumun sağlığı" şeklinde konuştu.

Öğrencinin babası Hüseyin Yaşaroğlu, "Sınava girmesi çok güzel bir şeydi. Edirne Milli Eğitim müdürü, İstiklal Ortaokulu müdürü ve öğretmenlerimiz çok yardımcı oldular. Oğlumun en büyük isteği sınava girmekti. Şimdi sınavına girebildi. Sınav bizim için ikini planda ön planda olan sağlığı. Şimdi sınavdan çıktıktan sonra tedavisine devam edeceğiz. Şimdi Tıp Fakültesi Cerrahi Bölümündeyiz. Oğlum sınava sağlığı gayet iyi pozitif duygular ile girdi. İnşallah motive bir şekilde hayırlısıyla çıkacak" ifadelerini kullandı.

Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi
Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi
Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi
Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi

Trakya Bölgesi, Tıp Fakültesi, Edirne, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ameliyat olan ortaokul öğrencisi LGS'ye hastanede girdi - Son Dakika


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