Zayıflamak uğruna gerçekleştirdiği operasyonlar sonrası sürekli kilo kaybı yaşadığı için ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde tekrar ameliyat masasına yatmıştı.

Henüz dikişleri alınmadan Beyaz TV'de sunduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının tanıtım çekimlerine katılan Seren Serengil'in son hali ortaya çıktı.

Ünlü sunucu, "Ameliyat olalı tam dört gün oldu. İlk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimine gecikmeli de olsa çektim.." dedi.

Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Serengil'in bu hali sevenlerini endişendirirken, pek çok takipçisi sağlığına dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, "Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. "Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı, film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu" dedi.