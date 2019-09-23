Doğuştan belden aşağısı felçli 27 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin Herden, hareket edemediği ve sürekli oturduğu için kalçasında oluşan yaralar nedeniyle acı çekiyor.

Suriye'nin İdlib kentinden 3 yıl önce Türkiye'ye gelen Herden ailesi, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hayırsever Remzi Güler'in de desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

Doğuştan belden aşağısı felçli olan ve annesi Ayşe Herden'in tüm bakımlarını özenle yapmasıyla yaşamını sürdüren Muhammed Hüseyin'in kalçasında, sürekli oturması nedeniyle yaralar oluştu.

Yaraları her geçen gün ilerleyen, kullandığı ilaçlardan da fayda göremeyen Muhammed Hüseyin'in iyileşmesi ve acılarından kurtulması için ameliyat olması gerekiyor. Ancak Suriyeli gencin ailesi, ameliyat masraflarını karşılayacak maddi imkana sahip değil. Muhammed Hüseyin, sağlığını tehdit eden yaralardan hayırseverlerin yardımıyla kurtulmayı ümit ediyor.

Muhammed Hüseyin Herden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Doğuştan felçli olduğunu anlatan Herden, Suriye'deyken kalçasında oluşan yaraların çok ilerlediğini belirtti.

"Annem sayesinde yaşamımı sürdürebiliyorum"

Kullandığı ilaçlardan fayda görmediğini, sağlığının kötüye gittiğini dile getiren Herden, "Yaralarım nedeniyle acılar çekiyorum. Ameliyat olarak acılarımın dinmesini ümit ediyorum. Felçli olduğum için ihtiyaçlarımı gideremiyorum, annem sayesinde yaşamımı sürdürebiliyorum. Yürüyemesem de yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Anne Ayşe Herden de sürekli oturduğu için oğlunun kalçasında yaraların oluştuğunu ifade etti.

Sürekli kanayan yaraların evladına büyük acı verdiğini aktaran Herden, "Ameliyat için destek bekliyoruz. Sürekli oğluma bakıyorum. Oğlum en azından hayatta kalsın, yeter bizim için." ifadelerini kullandı.

Baba Halid Herden de Suriye'de bombalı saldırı sırasında gözlerinin zarar gördüğünü, Gaziantep'e gelerek ameliyat olduğunu kaydetti.

Artık yüzde 40 oranında görebildiğine işaret eden Herden, "Oğlum için yardım bekliyoruz. Evladıma sahip çıkacaklarını biliyorum." dedi.