Ameliyat oldu korona virüse yakalandı, bütün mahalle virüslü olduğunu bilmeyerek geçmiş olsuna gitti - Son Dakika

Ameliyat oldu korona virüse yakalandı, bütün mahalle virüslü olduğunu bilmeyerek geçmiş olsuna gitti

Virüs 47 kişiye bulaştı, mahalledeki evler karantinaya alındı

GAZİANTEP - 63 yaşındaki Ö.S. Kalp damarlarından anjiyo olduktan birkaç gün sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Ö.S. kalp damarlarındaki tıkanıklıktan dolayı geçen hafta Gaziantep'teki özel bir hastanede anjiyo oldu. Geçtiğimiz Cumartesi günü tekrar rahatsızlanan Ö.S. göğüs ağrısı ve öksürük şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tahlil ve tetkiklerin sonucunda şahsa korona virüs (Covid-19) mikrobunun bulaştığı ve sonucun pozitif çıktığı belirlendi. Şahıs tedavisinin yapılması için Gaziantep merkezde bulunun özel hastaneye sevk edildi.

"Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ilk vaka"

Yeşilyurt mahallesinde tespit edilen ilk vakanın 63 yaşındaki Ö.S. olması nedeniyle gözler anjiyo olduğu Özel Hastaneden gelecek açıklamaya çevrildi.

"47 kişi geçmiş olsuna geldi"

Bilgiyi alan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması için İslahiye'ye 14 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesinde çalışma başlattı. Ö.S. geçirdiği ameliyat sonrasında geçmiş olsun ziyaretine gelen komşu ve akrabalarını tespit etti. Yapılan Filyasyon çalışması sonrasında şahsın evine ziyarete gelen 9 hanede ikamet ettiği öğrenilen 47 kişi olduğu tespit edildi. Temas kurduğu tespit edilen kişiler 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Durumun Jandarmaya bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekip tespit edilen 9 hanenin kapı girişlerine bant çekti. Kapının üzerine uyarıcı yazı asıldı. Karantinaya alınan 9 hanede yaşayan şahısların ihtiyaçları İslahiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.