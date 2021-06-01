Üye Girişi
Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti - Son Dakika

Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti

01.06.2021 20:57

Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti -V-notes tekniği hem ağrısız hem izsiz -Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.

Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti

-V-notes tekniği hem ağrısız hem izsiz

-Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gayem Çelik: "Bir hasta, ameliyat sonrası karın üzerinde iz olmadığı ve ağrı hissetmediği için ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti"

İZMİR - Rahim içerisinde oluşan 5 santimlik miyomu nedeniyle ağrı, yoğun kanama ve kansızlık şikayetiyle doktora başvuran 48 yaşındaki Ebru Sayeroğlu'nun, V-notes tekniği ile doğal açıklıktan girilerek rahmi ve yumurtalıkları alındı. Dünyada yeni uygulanmaya başlayan teknik sayesinde hastalarda kesi izi ve ağrı oluşmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gayem Çelik, "Hatta bir hasta, ameliyat sonrası karın üzerinde iz olmadığı ve ağrı hissetmediği için ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti. Daha sonra içerisinden çıkan organların fotoğrafları ile bunu kanıtladılar. Bu kadar ağrısız ve izsiz bir cerrahinin insanları şaşırtması söz konusu olabiliyor" dedi.

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Ebru Sayeroğlu, 8 yıl önce rahminin içinde oluşan miyom nedeniyle operasyon geçirdi; ancak 2 yıl sonra miyomu tekrarladı. Rahim içindeki 5 santimlik miyom oluşumu sebebiyle adet dönemlerinde aşırı ağrı ve yoğun kanama geçiren Sayeroğlu, bu yüzden demir eksikliği anemisi şikayeti de yaşıyordu. Sayeroğlu, hem miyomundan kurtulmak hem de bir daha aynı sorunun tekrarlanmaması için rahim ve yumurtalık alma işlemi için Medicana International İzmir Hastanesine başvurdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gayem Çelik, gerekli tetkikleri yaparak Sayeroğlu için V-notes tekniğini uygun gördü. Operasyonda, doğal açıklıktan girilerek hastanın rahmi ve yumurtalıkları alındı. İki çocuk annesi kadın, operasyonun ardından hiç ağrı yaşamadığını ve kesi izi ile karşılaşmadığını belirterek şaşırdığını söyledi. Op. Dr. Gayem Çelik ise V-notes tekniği ile ameliyat olanların operasyon sonrası gündelik hayatına birkaç saat içerisinde devam edebildiğini ifade ederek, "Daha önce bir hastamızı ameliyattan 2-3 saat sonra gördüğümde valizini taşıyordu ve kendisini tanıyamamıştım. 'Bu benim, 2-3 saat önce ameliyat ettiğim hasta mı?' diye tereddütte kalmıştım. Ebru Hanım da ameliyat olduktan sonra ev taşırken ameliyatlı olduğunu unuttuğunu söylüyor. İstanbul'da da belli başlı merkezlerde bu teknik uygulanmakta. Hatta orada da ilginç bir vaka olmuş. Hasta, ameliyat sonrası karın üzerinde izin olmadığı ve ağrı hissetmediği için ameliyat olduğuna inanmamış ve doktorunu dava etmiş. Daha sonra içerisinden çıkan organların fotoğrafları ile bunu kanıtlamışlar. Bu kadar ağrısız ve izsiz bir cerrahinin insanları şaşırtması söz konusu olabiliyor" diye konuştu.

"Kocaman bir alanı kaplayan 4-5 santimlik bir miyomu mevcuttu"

Ebru Sayeroğlu'nun tedavi süreci hakkında bilgi veren Op. Dr. Gayem Çelik, şunları söyledi: "Ebru Hanım, uzun süredir devam eden yoğun kanamalar şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bu nedenle süreli demir takviyesi alıyordu ama şikayetleri gerilemiyordu. Her adet döneminde uzun süren ve çok yoğun kanamaları vardı ve buna bağlı demir eksikliği anemisi gelişmişti. Yaptığımız genel jinekolojik muayenede, hastanın rahim içerisine doğmuş olan yaklaşık 4-5 santimlik miyomunun olduğunu gördük. Normalde miyomlar rahim duvarının içerisinde yerleşir ya da rahimden dışarıya doğru büyür. Bazen de rahim içerisine rahim içerisine doğru büyüyebiliyor. Bizim hastamızda da bu şekildeydi. 'Rahmin iç duvarı' dediğimiz kanayan alanda kocaman bir alanı kaplayan 4-5 santimlik bir miyomu mevcuttu. Bunun alınma yöntemleri farklı farklıdır. Hastamız da yaklaşık 8 yıl önce aynı şikayetlerle bir hastaneye başvurduğunda yine rahim içerisinde miyom saptanmış. Başka bir merkezde, rahim içerisine kamerayla girilip miyomun oradan çıkarılması sağlanmış. Fakat miyom tekrarlamış. Ebru Hanım, doğurganlık dönemini bitirdiği ve menopoz dönemine yakın olduğu ve bu şikayetlerinden tamamen kurtulmak istediği için hastada rahim alma operasyonunu planladık."

Ağrısız ve izsiz

Sayeroğlu için V-notes tekniğini uyguladıklarını kaydeden Op. Dr. Çelik, "Kullandığımız teknik, V-notes tekniği oldu. Yani vajinal yoldan doğal açıklık cerrahisi. Bu, çok sık kullanılan bir yöntem değil. Dünyada ve Türkiye'de yeni yeni belli başlı merkezlerde yapılan bir yöntem. Bu cerrahinin özelliği, ağrısız ve izsiz olması. Çünkü karın ön duvarında herhangi bir kesi, iz olmuyor. Rahim alma yöntemlerinde en sık kullanılan yöntem, açık cerrahi yöntemidir. Ayrıca kapalı yöntem ameliyatları da uygulanabiliyor. Kapalı yöntem cerrahi konforlu bir tedavidir ancak V-notes tekniğini uyguladığımızda uygun hastalar çok daha hızlı ayağa kalkıyor. Karınlarında hiçbir şekilde yara izi olmuyor. Ağrısız bir cerrahi uygulamış oluyoruz. V-notes tekniği uyguladığımız hastalarda, hasta çok hızlı bir şekilde ayağa kalkıyor. 6. saatinde hareket ediyor. Açık ya da kapalı yöntem cerrahide karında ister istemez bir ağrı ve hareket kısıtlaması olur. Ancak bu teknikte vajinal yoldan açtığımız küçük bir kesiyle batın içerisine girip elimizin ulaşamadığı yerlere laparoskopik aletlerle ulaşıp cerrahiyi gerçekleştiriyoruz. Hastanın da ağrısı minimum oluyor. Hasta hatta, ağrı kesici istemiyor" ifadelerini kullandı.

Pek çok jinekolojik sorunda kullanılıyor

Ebru Sayeroğlu'nda rahim alma ve yumurtalık alma işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Çelik, "Bu şikayetlerin dışında da pek çok jinekolojik sorun bu yöntemle çözülüyor. Dış gebelik, tüp alma-bağlama, overkist, miyom çıkarma gibi operasyonları gibi rahmi koruyarak uygulanabilecek durumlarda da V-notes tekniği uygulayabiliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

Operasyon sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren Sayeroğlu da şöyle konuştu:

"Benim aşırı derecede karın ağrım oluyordu. Adet dönemlerimde bir hafta 10 gün kadar süre sürekli yatıyordum. Aşırı kanamam vardı, bu yüzden de kansızdım ve kan ilacı kullanıyordum. Çocuklarım beni her adet dönemimde üzerimde pikeyle yatar vaziyette görüyordu. Bu durumun miyomdan kaynaklandığını biliyordum ama korkum nedeniyle operasyonu sürekli öteliyordum. Çünkü daha önce de miyom ameliyatı olmuştum ve miyomum tekrarlamıştı. Tavsiye üzerine hocamıza muayene oldum. Bana bu teknikten bahsetti. Ameliyattan sonra dikişlerim olmayacaktı, ağrı olmayacaktı. Ben hareketli bir insan olduğum için bu operasyon bana cazip geldi. Ameliyat olduktan 2 gün sonra hastaneden çıktığımda ameliyat olduğumun farkında değilmişim gibiydi. Dikişim yoktu, ağrım yoktu. 1,5 ay sonra ev taşırken bile ameliyat olduğumu unuttum. Çevrem 'dikkat et, ağır kaldırma' diye uyarıyordu. Onlar deyince ameliyat olduğumu hatırlıyordum. Gerçekten konforlu bir ameliyat oldu. 8 yıl önce ameliyat olduktan 2 yıl sonra miyom tekrarlamıştı ve sürekli ağrı çekiyordum. Kabus gibiydi. Şu an yeniden doğmuş gibiyim. Çocuklarım da artık rahatladığım için çok memnun. Bu operasyon sonrası kan değerlerim de normale döndü. Kimse bu operasyondan korkmasın. Ben boş yere ötelemişim."

Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti
Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti
Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti
Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti

Kadın Hastalıkları, Münir Karaloğlu, Doğum, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu isimlerden biri Fenerbahçe'nin hocası olacak! İşte Ali Koç'un tarifine uyan tüm adaylar Bu isimlerden biri Fenerbahçe'nin hocası olacak! İşte Ali Koç'un tarifine uyan tüm adaylar Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi Meteoroloji'den 4 bölgeye ve 3 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 4 bölgeye ve 3 ile kuvvetli yağış uyarısı Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 129 kişi vefat etti, 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Yiğit Şardan'ın listesindeki Serkan Sevim: Fatih Terim gelir özür dilerse yapıcı konuşmalar yapabiliriz Yiğit Şardan'ın listesindeki Serkan Sevim: Fatih Terim gelir özür dilerse yapıcı konuşmalar yapabiliriz         
21:18
Gelecek Partisi ilk kez seçime giriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar Gelecek Partisi ilk kez seçime giriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar         
20:47
Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı Anne kumru öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaştı kaldı         
20:37
Umutlandıran gelişme! Dünyaya koronanın tehlikeli varyantını yayan İngiltere'de ilk kez ölüm görülmedi Umutlandıran gelişme! Dünyaya koronanın tehlikeli varyantını yayan İngiltere'de ilk kez ölüm görülmedi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! İstanbul'daki düşüş sürüyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! İstanbul'daki düşüş sürüyor         
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'a üçlü işbirliği mesajı: Türkiye olarak varız         
19:56
Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek         
19:09
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 21:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ameliyat olduğuna inanmayıp doktorunu dava etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement