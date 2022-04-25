Ameliyat olmayı bekleyen çocuklara tiyatroculardan sürpriz - Son Dakika
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Ameliyat olmayı bekleyen çocuklara tiyatroculardan sürpriz

25.04.2022 12:55
Ameliyat olmayı bekleyen çocuklara tiyatroculardan sürpriz

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ameliyat olmayı bekleyen çocuklara moral vermek için odalarında ziyaret ederek kuklaları ile gösteri yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ameliyat olmayı bekleyen çocuklara moral vermek için odalarında ziyaret ederek kuklaları ile gösteri yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Enfeksiyon Servisinde yatan ve ameliyat için bekleyen çocuklar, Şehir Tiyatrosu oyuncularının sürpriziyle karşılaştı.

Belirli periyotlarla hastanelerde hasta çocuklara yönelik oyunlar sahneleyen tiyatrocular, bu kez çocukları hasta yataklarında ziyaret etti. Tiyatrocular İpek Zeylan ve Yüksel Hakverdi, özellikle çocukların çok sevdiği "Kırmızı Duvar" adlı oyunda kullandıkları mavi kuş ve tilki kuklaları ile oyundan bölümleri canlandırdı.

Karşılarında, ellerinde kocaman tilki ve kuş kuklası olan tiyatrocuları görünce şaşkınlık yaşayan çocuklar, kendilerine moral veren tiyatroculara teşekkür etti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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