Ameliyat sonrası ölen hastanın 2 doktoruna 'ihmal' davası - Son Dakika

TRABZON'da, özel bir hastanede diyabet cerrahisi yöntemiyle tedavi edilen Fatma Yılmaz (62), ameliyattan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Oğlu Ercan Yılmaz'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ihmali oldukları iddia edilen doktorlar C.K. ve K.Ç. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

?Diyabet hastası Fatma Yılmaz, kentteki özel bir hastanede 2018 yılı Ekim ayında, diyabet cerrahisi yöntemiyle insülinden kurtulmak için ameliyat oldu. Ameliyat sonrası durumu kötüye giden Yılmaz, 16 Ekim'de ikinci ameliyata alındı. Bu ameliyattan sonra hasta yaşam destek ünitesine bağlandı. Yılmaz, 23 Ekim'de hayatını kaybetti. Oğlu Ercan Yılmaz ameliyat sırasında doktorların annesinin bağırsağını deldiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ihmali olduğu iddia edilen doktorlar C.K. ve K.Ç. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, Akçaabat Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.