Ameliyat olup uçağa binen TikTok fenomeninin kafatasında çatlaklar oluştu

Tiktoker Weronika, 20 Ekim Perşembe günü uçağa bindi. Fakat özel bir durum vardı. Çünkü Weronika kısa bir süre önce beyninden ameliyat olmuştu. Uçuş sırasında da korkulan oldu.
Weronika adlı fenomenin kafasının içerisindeki kan basıncı aniden yükselince uçakta büyük panik yaşandı ve Weronika'nın kafası adeta patlar gibi kafatasında çatlaklar oluştu.
Genç kadın, başına gelenler hakkında sosyal medya hesabından bir video de paylaştı. Weronika yaşadıkları için "Dehşet vericiydi" ifadelerini kullandı.
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