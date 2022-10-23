Ameliyat olup uçağa binen TikTok fenomeninin kafatasında çatlaklar oluştu - Son Dakika
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Ameliyat olup uçağa binen TikTok fenomeninin kafatasında çatlaklar oluştu

23.10.2022 21:34

Ameliyata girdikten sonra uçağa binen TikTok fenomeni Weronika'nin, kan basıncının aniden yükselmesi sebebiyle kafasında yarık oluştu. Genç isim o anları, "Dehşet vericiydi" sözleriyle anlattı.

Tiktoker Weronika, 20 Ekim Perşembe günü uçağa bindi. Fakat özel bir durum vardı. Çünkü Weronika kısa bir süre önce beyninden ameliyat olmuştu. Uçuş sırasında da korkulan oldu.

KAN BASINCI ANİDEN YÜKSELDİ

Weronika adlı fenomenin kafasının içerisindeki kan basıncı aniden yükselince uçakta büyük panik yaşandı ve Weronika'nın kafası adeta patlar gibi kafatasında çatlaklar oluştu.

Kan basıncı uçaktayken aniden fırlayan fenomenin adeta kafası patladı

"DEHŞET VERİCİYDİ"

Genç kadın, başına gelenler hakkında sosyal medya hesabından bir video de paylaştı. Weronika yaşadıkları için "Dehşet vericiydi" ifadelerini kullandı.

Kan basıncı uçaktayken aniden fırlayan fenomenin adeta kafası patladı
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SON DAKİKA: Ameliyat olup uçağa binen TikTok fenomeninin kafatasında çatlaklar oluştu - Son Dakika
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