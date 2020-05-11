Ameliyathane gibi kuaför salonu - Son Dakika

Ameliyathane gibi kuaför salonu

Korona virüs tedbirleri kapsamında 50 gün sonra açılan kuaförler hastane gibi hizmet veriyor

Randevusu olmayanlar geri çevrildi

BURSA - Korona virüs salgını sebebiyle 50 gündür kapalı olan kuaförler bugün dükkanlarını açtı. Kuaförler adeta ameliyathane gibi hizmet vermeye başladı.

Bursa'da uzun bir aradan sonra dükkanı açan kuaförlerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. İşyerleri müşterilerini randevu sistemiyle alırken randevular ise bayrama kadar dolu. Kuaförler hijyen kurallarına büyük önem gösterirken, tıraş olacak müşterilerini ameliyata hazırlar gibi hazırlayıp tıraşa alıyor.

Bursa'da hizmete başlayan Misceren kuaför ise müşterilerini tıraş edeceği odaları ultraviyole ışınlarla 8 dakika dezenfekte ederek bir sonraki müşterisini tıraşa alıyor. Çalışanlar iki takım tıraş takımı bulundururken, kullandığı tıraş takımı steril özelliği olan dolaba koyarak dezenfekte ediyor. Diğer tıraş takımıyla tıraşa devam ediyor. Her müşteri için tek kullanımlık önlük kullanılırken girişte müşterilerin ateşi ölçülüp elleri dezenfekte ediliyor. Müşteriler ise uzun bir aradan sonra uzayan saç ve sakallarını kestirmek için kuaförlere akın etti.

Alınan tedbirler kuaförlerin maliyetlerini yüzde 40 artırırken, kuaförler yüzde 20 zam yapmak zorunda kaldı. Bursa'da yerine ve hizmetine göre saç ve sakal kesim fiyatları 30 ile 150 lira arasında değişiyor.

Bursa'da Misceren Kuaför İşletmecisi Erhan Ceren, "Kuaförlerin açılacağının açıklanmasından sonra yoğun bir talep aldık. Bayrama kadar 8 gün çalışacağız. Telefonlara bakamıyoruz. Bayrama kadar tüm randevularımız dolu gelen müşterilerimizi randevuları varsa alıyoruz. Olmayanları geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Sabah 9 akşam 9 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Dükkanımızda hijyene büyük önem veriyoruz. Tek kullanımlık önlükler kullanıyoruz. Her arkadaşımız iki takım malzeme kullanıyor. Kullandığı malzemeyi dezenfekte özelliği olan dolaba alıp dezenfekte ediyoruz. Ayrıca özel odalarımız var. Buraları ultraviyole ışınlarla 8 dakikada dezenfekte ediyoruz. Hizmet verdiğimiz isim ve TC kimlik numaralarını alıyoruz. Fiyatlarımız ise saç ve sakal 150 lira olarak hizmet veriyoruz. Aldığımız tedbirler maliyetleri yüzde 40 arttırdı biz bunu yüzde 20 zam olarak yansıttık" dedi.