Son Dakika Haberleri: Ameliyathane Teknikerleri Sorunlarını Rap Klibiyle Anlattı

Ameliyathane Teknikerleri Sorunlarını Rap Klibiyle Anlattı

1 saat önce

ADANA'da, görev tanımı ve atama sorunu yaşayan ameliyathane teknikerleri, seslerini duyurabilmek için rap şarkısı söyleyip klip çekti.

Ameliyathane Teknikerleri Sorunlarını Rap Klibiyle Anlattı, System.String[]
ADANA'da, görev tanımı ve atama sorunu yaşayan ameliyathane teknikerleri, seslerini duyurabilmek için rap şarkısı söyleyip klip çekti.

Adana ve Şanlıurfa'daki ameliyat teknikerleri, sektörde yaşadıkları sorunlarını rap şarkısıyla anlattı. Bir grup genç tekniker, şarkıya çektikleri klibi sosyal medyada paylaştı. Ameliyat teknikeri Onur Bengül, görev tanımlarının, 'Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder' olması nedeniyle engellerle karşılaştıklarını belirterek, tanımın, 'Ameliyathane teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur' şeklinde değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bengül, "Devlete atamamız da yapılmıyor. Bunun nedeni de hemşireler 2 aylık eğitimle bizim işimizi yapıyor. Biz 2 yıl eğitim alıyoruz ama gel gör ki ne devlette ne de özel hastanede iş bulabiliyoruz. Çektiğimiz kliple Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığı'na sesimizi duyurmak istedik" dedi. Ameliyathane teknikeri Dilan Güven de 'personel cetvel dağılımı'nda yer almadıkları için iş bulamadıklarını, bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

BU YIL SADECE 300 KİŞİ ATANDI

Ameliyathane teknikeri Nehriban Haykır ise Türkiye'de 49 üniversiteden 15 bin kişinin ameliyathane teknikeri olarak mezun olduğunu ancak devlet hastanelerinin Türkiye genelinde bu yıl 300 alım yaptığını kaydetti. Teknikerler, görev tanımı ve atama sorunlarının aşılması için yetkililere çağrıda bulundu. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:41 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Adana, Güncel
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