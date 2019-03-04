Ameliyathane Teknikerlerinden Sazlı-sözlü Atama Talebi
57 dakika önce
ŞANLIURFA'da bir grup ameliyathane teknikerinin kente özgü sıra gecesi eşliğinde türkü söyleyip atama talep ettiği video, sosyal medyada ilgi gördü.
ŞANLIURFA'da bir grup ameliyathane teknikerinin kente özgü sıra gecesi eşliğinde türkü söyleyip atama talep ettiği video, sosyal medyada ilgi gördü.
?Ameliyathane Teknikerliği bölümünden mezun olan ve atama bekleyen bir grup genç, seslerini duyurmak için ilginç bir yola başvurup, sıra gecesi eşliğinde atama çağrısında bulundu. Davul-zurna eşliğinde besteledikleri türküyü okuyan gençler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kendilerini unutmamasını istedi.
Gruptakiler, seslerini duyurmak için Sağlık Bakanlığı
ve yetkililere mektup yazdıklarını da ifade etti.
Sosyal medyada ilgi gören atanamayan ameliyathane teknikerlerinin videosu çok sayıda beğeni aldı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:01 Kaynak: DHA
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