Ameliyathanede ölen anestezi teknisyeni Büşra, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ameliyathanede ölen anestezi teknisyeni Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

18.06.2022 14:30
Ameliyathanede ölen anestezi teknisyeni Büşra, son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON'da görev yaptığı özel bir hastanenin ameliyathanesinde fenalaşıp, yaşamını yitiren anestezi teknisyeni Büşra Muhcu (27), gözyaşları arasında toprağa verildi.

TRABZON'da görev yaptığı özel bir hastanenin ameliyathanesinde fenalaşıp, yaşamını yitiren anestezi teknisyeni Büşra Muhcu (27), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akçaabat ilçesine özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu, dün akşam saatlerinde sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı. Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, ameliyathaneye girdi. Muhcu, arkadaşları tarafından ameliyathanede hareketsiz bulundu. Kalp hastalığına bağlı ritim bozukluğu nedeniyle anjiyo olup, ilaç tedavisi gördüğü öğrenilen Muhcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanede nöbet sırasında yaşamını yitiren Muhcu için otopsi işlemlerinin ardından Uğurlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.Uğurlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büşra Muhcu, gözyaşları arasında burada toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Hastanede ölü bulunan anestezi teknikeri son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri: Hastanede ölü bulunan anestezi teknikeri son yolculuğuna uğurlandı Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ameliyathanede ölen anestezi teknisyeni Büşra, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 14:46:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ameliyathanede ölen anestezi teknisyeni Büşra, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement