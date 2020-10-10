Ameliyathanede robot var - Son Dakika

Ameliyathanede robot var

10.10.2020 11:40

Ameliyathanede robot var Prostat kanserinden 2 günde kurtuldu Cerrah robotla gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatından 2 gün sonra hastaneden yürüyerek evine gitti Prostat kanseri teşhisi konulan 61 yaşındaki emekli Mimar Murat Sertoğlu, Medicana International İzmir Hastanesinde...

Ameliyathanede robot var

Prostat kanserinden 2 günde kurtuldu

Cerrah robotla gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatından 2 gün sonra hastaneden yürüyerek evine gitti

İZMİR - Prostat kanseri teşhisi konulan 61 yaşındaki emekli Mimar Murat Sertoğlu, Medicana International İzmir Hastanesinde cerrahi robotla ve kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyattan 2 gün sonra taburcu olarak evine döndü. Normalde, bu kadar kapsamlı bir operasyonda hastanede kalış süresinin 10 günü bulduğunu söyleyen Sertoğlu, "Aradan 48 saat geçmeden taburcu olmak çok güzel. Üstelik kesi izi ya da ağrı hissetmiyorum" dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan emekli mimar Murat Sertoğlu, prostat kanseri teşhisinin konulmasının ardından, operasyonun en kolay ve en ağrısız şekilde nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Son yıllarda cerrahinin ulaştığı en ileri nokta olarak görülen cerrahi robot teknolojisiyle ameliyat olmaya karar verdi. Medicana International İzmir Hastanesinde çoğu ameliyatın da Vinci Robotik Cerrahi sistemle birlikte gerçekleştirildiğini öğrenen Murat Sertoğlu, ameliyat kararını vererek İzmir'e geldi. Ürolog Doç. Dr. Özgür Çakmak tarafından robotik cerrahi kullanılarak gerçekleştirilen işlemle ameliyat olan Sertoğlu, ameliyattan 48 saat sonra taburcu edildi.

Robotik cerrahi hastaya ve cerraha avantajlar sağlıyor

Murat Sertoğlu'nun ameliyatını robotik cerrahi ile gerçekleştiren Doç. Dr. Özgür Çakmak, ameliyatın çok başarılı geçtiğini ifade ederek, "Robotik cerrahi, cerrahın uzaktan kumanda ettiği robot yardımıyla vücutta kesi açılmadan, yarım santimlik birkaç delikten yaptığı bir işlemdir. Cerrah, 10-15 kat büyütülen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde operasyonu son derece konforlu bir şekilde tamamlar. Prostat normalde vücudun çok derin bir bölgesinde olduğu için hekimler açık cerrahide çok zorlanabiliyorlar. Robotik cerrahinin en büyük avantajı, uzaktan kumanda edilen kollarla cerrahın operasyon sırasında hareket kabiliyeti normal bir insanın yapabileceğinin çok üstüne çıkıyor. Prostatın çevre dokulardan diseksiyonu çok kolay oluyor. Bu da hastanın ameliyat sonrası dönemlerde idrar kaçırma ihtimalini azaltırken, bu tip ameliyatlardan sonra görülen sertleşme kaybının daha az olmasını sağlıyor. Robotik cerrahinin bir diğer avantajı da açık kesi olmadığı için hastanın ameliyat sonrası ağrılarının çok az olması ve günlük yaşama çok hızlı dönebilmesi" dedi.

"48 saatte eve gitmek güzel bir şey"

Kanser teşhisi ve ameliyat sürecinin anlatan Murat Sertoğlu, "Balıkesir'de prostat kanseri teşhisi konmuştu. Oradaki imkanlar açık ameliyat olabileceğimi gösteriyordu. Tabii açık ameliyat olunca 10 gün hastanede yatmak geriyor. Salgın döneminde hastanede yatmayı kısaltmak gerekli diye düşündüm. Başka bir arayış içine girerek robotik cerrahiyi keşfettim. Medicana International İzmir Hastanesinde robotik cerrahi ile ameliyat yapan bir doktor olduğunu gördüm ve İzmir'e geldim. Gayet başarılı bir şekilde ameliyatım gerçekleşti. Açık ameliyatın bir sürü sıkıntısı var. Şimdi ise vücudumdaki ufak 4 tane delikle bu işi bitirmiş olduk. Çok mutluyum ve iyi hissediyorum. 48 saatte eve gitmek güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahi nedir?

Robotik cerrahi; da Vinci Robotu, hasta konsolu ve cerrah konsolu olarak 3 bölümden oluşuyor. Cerrah, uzaktan kumanda sayesinde ameliyatta kullanılacak olan el aletlerini robotta bulunan 4 kol ile vücut üzerinde açılan 0.5-1cm çapındaki deliklerden vücudun içerisine yerleştiriyor. Robotun bir kolunda bulunan yüksek çözünürlüklü kamera ameliyat sahasının üç boyutlu görüntüsünü 10-15 kat büyütüyor ve cerraha kolaylık sağlıyor. Cerrah, diğer üç robotik kol ile ameliyatı gerçekleştiriyor. Cerrahın parmaklarını hareket ettirerek verdiği komutlar eş zamanlı olarak da Vinci sisteminde çalışıyor. Robotun ucunda bulunan çok ince ve hassas cerrahi aletlerle dokuya en az şekilde zarar verilerek ameliyat gerçekleştiriliyor.

Ameliyathanede robot var
Ameliyathanede robot var
Ameliyathanede robot var
Ameliyathanede robot var

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ameliyathanede robot var - Son Dakika

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