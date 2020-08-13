Ameliyatı için tayini çıkan doktorunun peşinden gitti - Son Dakika

Ameliyatı için tayini çıkan doktorunun peşinden gitti

Ameliyatı için tayini çıkan doktorunun peşinden gitti Eskişehir'de yaşayan Fatma Özen Duygun, ameliyat için eski doktorunu tercih etti; Safra kesesi ameliyatı başarı sonuçlanan Duygun; "Doktorumu Eskişehir'den tanıdığımdan dolayı ameliyat için tayin olduğu hastaneye geldim" Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Ameliyatı için tayini çıkan doktorunun peşinden gitti

Eskişehir'de yaşayan Fatma Özen Duygun, ameliyat için eski doktorunu tercih etti;

Safra kesesi ameliyatı başarı sonuçlanan Duygun;

"Doktorumu Eskişehir'den tanıdığımdan dolayı ameliyat için tayin olduğu hastaneye geldim"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan Zencirci;

"Hastanemizde genel cerrahi anlamında tüm ameliyatlarımızı gerçekleştirebilme imkanımız mevcuttur"

BİLECİK - Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş, tayini çıkan doktorunun peşinden giderek ameliyatını doktorun yeni atandığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde oldu.

Fatma Özen Duygun isimli vatandaş, safra kesesi ameliyatı için daha önce tanıyıp başka bir ameliyatını yapan doktorunu tercih etti. Duygun, ameliyat için müracaat ettiği Eskişehir'deki hastanede, doktorunun Bozüyük Devlet Hastanesine tayin olduğunu öğrendikten sonra ameliyat için doktorunun peşinden gitti. Önceki gün başarılı bir şekilde safra kesesi (laparoskopik kolesistektomi) ameliyatını olan Fatma Özen Duygun sağlığına yeniden kavuşarak başta doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan Zencirci olmak üzere tüm hastane çalışanları ve yetkililerine teşekkür etti.

"Doktorumu Eskişehir'den tanıdığımdan dolayı ameliyat için tayin olduğu hastaneye geldim"

Hasta Fatma Özen Duygun, Eskişehir'de ikamet ettiğini anlatarak, "Eskişehir'den buraya doktorum için geldim. Geçen yıl da Eskişehir'de doktoruma karaciğer ameliyatı olmuştum. Bu sene de safra kesesinden ameliyat oldum. Doktorumu Eskişehir'den tanıdığımdan dolayı ameliyat için tayin olduğu hastaneye geldim. Ameliyatım başarılı bir şekilde sonuçlandı. Başta doktorum olmak üzere tüm hastane çalışanlarından Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımız hiç çekinmeden Bozüyük Devlet Hastanesine müracaat edebilirler" dedi.

"Eskişehir'de ikamet eden vatandaşımız buraya gelerek safra kesesi ameliyatını başarılı bir şekilde olmuştur"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan Zencirci, daha önceden Eskişehir'de görev yaptığını, sonrasında Bilecik'in Bozüyük ilçesine tayin olduğunu söyledi. Zencirci, "Genel Cerrahi Uzmanıyım. Daha önce Eskişehir Şehir Hastanesinde görevli iken isteyerek atandığım Bozüyük Devlet Hastanesinde göreve başladım. Hastanemizde genel cerrahi anlamında tüm ameliyatlarımızı gerçekleştirebilme imkanımız mevcuttur. Eskişehir'de ikamet eden vatandaşımız da buraya gelerek safra kesesi ameliyatını başarılı bir şekilde olmuştur. Hastamızın herhangi bir şikayeti yoktur ve kendisi bir gün içerisinde taburcu edilecektir. Bozüyük Devlet Hastanemizin imkanlarını kısa sürede üst seviyeye çıkardık. Burada vatandaşlarımızın sorunlarına cevap verebilmekte ve tedavilerini yapabilmekteyiz. Vatandaşlarımızın büyük şehirlere gitmesine gerek kalmamaktadır. Bozüyük Devlet Hastanesi bu anlamda elinden gelen her şeyi gerçekleştirecektir" dedi.

Ameliyatı için tayini çıkan doktorunun peşinden gitti

Fatma Özen, Eskişehir, Bozüyük, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ameliyatı için tayini çıkan doktorunun peşinden gitti - Son Dakika
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