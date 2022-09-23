AMELİYATLA 8 AYDA 41 KİLO VEREN EBRU 15 YAŞ GENÇ HİSSEDİYORUM

ANTALYA'da Ebru Emral Kozakoğlu (41), 2 yıl önce yakalandığı koronavirüsü, fazla kilosu nedeniyle ağır atlattı. İyileştikten sonra mide küçültme ameliyatı olan Kozakoğlu, 8 ayda 118 kilodan 77 kiloya düştü. Ameliyat sonrası öz güveninin arttığını belirten Kozakoğlu, Kıyafet almakta hiç sıkıntı çekmiyorum. Artık siyah giymiyorum. Kendimi 10-15 yaş daha genç hissediyorum dedi.

Antalya'da yaşayan Ebru Emral Kozakoğlu, 2020'de koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun kötüye gitmesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Kozakoğlu, solunum sıkıntısı üzerine yoğun bakıma kaldırılmak istendi. Koronavirüsün pik yaptığı dönemlerde yoğun bakımda yer olmadığı için Covid-19 normal odada tedavi edilen Kozakoğlu, 2,5 ay hastanede kaldı. Kozakoğlu, iyileştikten sonraki süreçte doktor arkadaşının 'Kilo başlı başına bir hastalık' sözü üzerine obezite cerrahisine (mide küçültme ameliyatı) karar verdi. Özel hastanede 8 ay önce genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güler tarafından mide küçültme ameliyatı yapılan Kozakoğlu, 118 kilodan 77 kiloya düştü.

'KİLOLUSUN, HASTASIN'

41 kilo veren Ebru Emral Kozakoğlu, Şeker, kolestrol, tansiyon yoktu. Sigara ve alkol de kullanıyordum. Hiçbir ek rahatsızlığım yok zannediyordum. Covid oldum. Hastaneler aşırı yoğundu. Yüzde 70 akciğerlerde tutulma vardı. Entübe olayını duydum ama yoğun bakımda yer yoktu. Sonra araştırdım. Neden ben diye, düşündüm. Hiçbir rahatsızlığım yok, dedim. Arkadaşım da bana 'Kilo, başlı başına bir hastalık. Kilolusun hastasın' dedi. Sonra mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdim diye konuştu.

'ARTIK SİYAH GİYMİYORUM'

Ameliyatın ardından kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Kozakoğlu, Öz güvenim yükseldi. Merdivenleri artık çok daha rahat çıkıyorum. Kıyafet almakta hiç sıkıntı çekmiyorum. Artık siyah giymiyorum hatta doktorumla birlikte fotoğraflarımız var. Ameliyat olduğum gün bile siyah giymişim. Sırf kilolarım, göbeğim, karnım ve yağlarım görünmesin, diye siyah giyiyordum. Şimdi özgür bir şekilde istediğimi giyiyorum, rahatım dedi.

Kozakoğlu, mide küçültme ameliyatı olmak isteyenlere yönelik Bence korkacak bir şey yok ama önce hastanın kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. İyi bir cerrah seçmesi, iyi araştırması gerekiyor. Çok iyi hekimlerimiz var. Önce doktor ve ekibiyle çok iyi uyuşmak gerekiyor. Kendimi 10-15 yaş daha genç hissediyorum. Daha hareketli, daha zinde ve daha mutluyum diye konuştu.

'OBEZİTE CERRAHİ HASTA SAYISINDA ARTIŞ OLDU'

Doç. Dr. Mehmet Güler de Ebru Emral Kozakoğlu'nun sağlık durumunu anlatarak, 8 ay önce 118 kilo civarında fazla kilo problemi nedeniyle başvurmuştu. Ameliyattan sonra kendisi başarılı bir şekilde 40 kilo civarında kilo kaybı sağladı. Şu anda kendisini sağlıklı bir kiloda görüyoruz. Günlük hayatında da buna bağlı gayet güzel değişiklikler olduğuna şahit oluyoruz dedi.

Covid döneminde mide küçültme ameliyatına ilgiden bahseden Güler, Salgın döneminde insanların dışarı çıkamamaları, sosyal ve sportif aktivitelere katılamamaları nedeniyle kilo alımında artış oldu. Birçok insan alışık olduğundan daha değişik kilolara ulaştı. Salgın döneminin hafiflemesiyle beraber obezite cerrahi hasta sayısında da artış oldu diye konuştu.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ 35'İN ÜZERİNDE OLANLARA YAPILIYOR

Obezite cerrahisinin yaygınlaştığını aktaran Doç. Dr. Güler, Vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olan hastalarda obezite cerrahisi uygulanıyor. Burada önemli olan nokta, hastaların obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıklara karşı da dikkate alınarak ameliyata çok iyi hazırlanmaları gerekiyor. Öncesinde ciddi bir check-up'tan geçirilmeleri, daha sonra ameliyatın usulüne uygun yol ve yöntemlerle yapılıp uygun bir şekilde takip edilmesi durumunda hastalarımızın yüzde 99'dan fazlası 2-3 günlük hastane sürecinin ardından normal hayatlarına dönebiliyor dedi.