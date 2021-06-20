Ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinden biri yürümeye, diğeri destekle ayakta durmaya başladı - Son Dakika

Üç yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Londra'da yapılan operasyonla ayrılan siyam ikizlerinden Derman yürümeye, Yiğit ise destekle ayakta durmaya başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen, Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizleri, Londra'da geçirdikleri üç ameliyatın ardından birbirlerinden ayrılarak geçen yıl Ankara'ya döndü.

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi görmeye başlayan ikizlerin sağlık durumu, doktorların gösterdiği ihtimam ve uygulanan tedavi sayesinde her gün daha da iyiye gidiyor.

Pazartesi günü 3'üncü yaş gününü kutlayacak ikizlerden Derman Evrensel, aldığı yoğun tedaviyle yürümeyi başarırken Yiğit Evrensel ise destekle ayakta durmaya ve oturmaya başladı.

"Yoğun tedavi süreci devam edecek"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Canan Çulha, AA muhabirine, ikizleri önce yatarak daha sonra ayaktan rehabilitasyon programına aldıklarını söyledi.

Yoğun bir rehabilitasyon programı uyguladıklarını belirten Çulha, iş uğraşı terapisi, egzersiz tedavisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, görme ve konuşma rehabilitasyonu ile kognitif rehabilitasyon dahil çok sayıda tedavinin bu programa dahil edildiğini anlattı. Canan Çulha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce kendi bireysel farkındalıklarını geliştirdik, daha sonra da sol taraflarındaki ihmali düzeltmeye çalıştık. Derman gayet iyi, yürüyor, iletişimi daha rahat, sol kolunu daha rahat kullanıyor. Yiğit'te de geldiğine göre çok güzel düzelmeler var. Onda da oturmayı, destekle ayakta durmayı elde ettik. Sol kolunu açamıyordu, bu fonksiyonları bir miktar daha iyi."

Henüz yolun başında olduklarını dile getiren Çulha, yoğun tedavi sürecinin devam edeceğini aktardı.

"Bugünlere kolay gelmedik"

Anne Fatma Evrensel de yoğun bir süreçten geçtiklerini, bugünlere kolay gelmediklerini vurgulayarak, "Geldiğimizde Derman yürüyemiyordu, şimdi yürüyor, ufak ufak olsa da konuşuyor. Yiğit oturamıyordu, dengesini sağlayamıyordu, gözlerde biraz gerilik vardı. Tabii Yiğit, Derman'a göre biraz geriden geliyor çünkü ameliyattan sonra Yiğit süreci çok ağır geçirdi ama şükür ilerlememiz var, inşallah daha iyi olacaklar." diye konuştu.

Hamilelikten itibaren sorunlu bir süreç geçirdiklerini, özellikle Londra'da ameliyathane kapısında zorlu bir bekleyiş yaşadıklarını anlatan Evrensel, o sürecin geride kaldığını ifade etti. Fatma Evrensel, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

"Allah'ın bize bir lütfu bu"

Baba Ömer Evrensel de zorlu süreç hala devam etse de çocuklarının sağlığının daha iyi olduğunu ve fizik tedavi sürecinin sürdüğünü belirtti.

Uzun yol katettiklerini ancak önlerinde uzun bir yol daha olduğunu kaydeden Evrensel, "İnşallah bunu hep beraber atlatacağız. Yavaş yavaş da olsa inşallah hepsi bitecek. Allah'ın bize bir lütfu bu. İyi oldukları zaman, daha da iyiye gittiklerini gördükçe mutlu oluyoruz. İnşallah daha da mutlu olacağız." dedi.

Evrensel, çocuklarının kendi işlerini kimseye ihtiyaç duymadan görebileceği, okula gideceği günleri görme umudunu taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a ve Ankara Şehir Hastanesindeki doktorlara teşekkür eden Evrensel, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Londra'daki 3 büyük ameliyatla başları ayrılmıştı

İkizler, Antalya ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi görmüş, Emine Erdoğan, 2018'de Antalya'da bir hastane ziyareti sırasında ikizleri görerek tedavileriyle ilgili süreci yakından takip etmişti.

Siyam ikizlerinin ameliyatı, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesinde, bu alanda deneyimli, 3 kez benzer ameliyatları yapan pediyatrik beyin cerrahı Dr. Owase Jeelani önderliğindeki ekip tarafından yapılmıştı.

Aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen 3 büyük operasyon sonucu yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit, 10 Haziran'da 2020'de Türkiye'ye dönmüştü.