Ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin 4'üncü yaşları kutlandı - Son Dakika
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Ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin 4'üncü yaşları kutlandı

22.06.2022 14:38

Kafalarından yapışık dünyaya gelen ve ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in 4'üncü yaşları, tedavilerinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde kutlandı.

Kafalarından yapışık dünyaya gelen ve ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in 4'üncü yaşları, tedavilerinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde kutlandı.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen yaş günü partisinde, ikizler, anne ve babasıyla kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını söndürdü ve hediyelerini açtı.

Baba Ömer Evrensel, çocuklarının tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Tedavi süreci iyi gidiyor. Derman şu anda yürüyor, Yiğit'in de biraz zamana ihtiyacı var. İnşallah zamanla o da yürüyecek." dedi.

Zorlu sürecin yavaş yavaş geride kaldığını söyleyen baba Evrensel, "İnşallah hepsini atlatacağız, şu anda bir problemimiz yok. Evren hocamız çocuklarımızla sürekli ilgileniyor." diye konuştu.

Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Onlar desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli eşine, Cumhurbaşkanımızın sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullandı.

Anne Fatma Evrensel de ikizlerin her geçen gün daha iyi olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Çok fonksiyonel bir tedavi uyguluyoruz"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar da Yiğit ve Derman'ın 4'üncü yaşlarını kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İkizlerin takip ve tedavisini iki yıldır sürdürdüklerini kaydeden Yaşar, "Zorlu bir süreç oldu. Ağır ameliyatlardan sonra çocukları yoğun bir rehabilitasyon programına aldık ve program hala devam ediyor. Çocukları, anne ve babalarıyla birlikte büyütüyoruz. Çok fonksiyonel bir tedavi uyguluyoruz. Ankara Şehir Hastanemiz bünyesinde ufak tefek cerrahi müdahaleler yine yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Yaşar, ikizlerin daha da iyi durumda olduğu nice doğum günlerini kutlamalarını diledi.

İkizler, Londra'daki 3 büyük ameliyatla ayrıldı

Siyam ikizleri, 22 Haziran 2018'de Antalya'nın Alanya ilçesinde kafalarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2018'de Antalya'da hastane ziyareti sırasında ikizleri görerek, tedavileriyle ilgili süreci yakından takip etti.

İkizlerin ameliyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesinde bu alanda deneyimli, 3 kez benzer ameliyat yapan pediyatrik beyin cerrahı Dr. Owase Jeelani önderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından yapılan 3 büyük operasyon sonucu yapışık başları 28 Ocak 2020'de ayrılan Derman ve Yiğit, 10 Haziran 2020'de Türkiye'ye döndü.

İkizlerin tedavisi, o tarihten itibaren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ediyor.

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Kaynak: AA

Ankara Şehir Hastanesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ameliyatla ayrılan siyam ikizlerinin 4'üncü yaşları kutlandı - Son Dakika

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