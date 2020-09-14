'Ameliyatlıyım, nefes alamıyorum' diyerek maske takmayan vatandaş cezadan kurtulamadı - Son Dakika

'Ameliyatlıyım, nefes alamıyorum' diyerek maske takmayan vatandaş cezadan kurtulamadı

'Ameliyatlıyım, nefes alamıyorum' diyerek maske takmayan vatandaş cezadan kurtulamadıANTALYA'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı.

'Ameliyatlıyım, nefes alamıyorum' diyerek maske takmayan vatandaş cezadan kurtulamadı ANTALYA'nın ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı. Denetim sırasında maskesiz dolaşan bir vatandaş kendisini uyaran polise verdiği tepkiyle şaşırttı. Polisin ikazına rağmen kendisine verilen maskeyi takmamakta direnip, "Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyen vatandaş, gözaltına alınarak 900 TL para ceza uygulandıktan sonra bırakıldı. İçişleri Bakanlığı 'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Alanya'da sabah başlayan denetimler akşam saatlerine kadar sürdü. İlçenin en yoğun caddelerinden Atatürk ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Denetimlere Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer , İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı ve ekipler katıldı. Caddelerde, esnaf ve vatandaşları tek tek uyaran Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkati etmelerini hatırlattı.'BEN AMELİYATLIYIM, NEFES ALAMIYORUM'Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde devam eden denetimler sırasında polis, T.A.'nın maske takmadığını fark etti. Polis, T.A.'yı uyarıp, takması için maske verirken, vatandaşın polise tepkisi ise şaşırttı. Polisin toplum sağlığı için maske takması konusunda uyardığı T.A., "Bu zamana kadar yoktu, bugün mü toplum sağlığı oldu? Biz niye maskeyi yanımızda taşıyoruz? Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyerek direndi. Uyarılar sonrası polisin kendisine verdiği maskeyi yarım şekilde takan, ancak ağız ve burun kısmını tam kapatmayan T.A., gözaltına alınacağını anlayınca, "Haydi ekibi çağır gelsin" diye bağırarak uzaklaşmaya çalıştı.900 TL CEZA UYGULANDI Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A. emniyete götürüldü. T.A., İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



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