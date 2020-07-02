Ameliyatsız el estetiği - Son Dakika

Ameliyatsız el estetiği

Son dönemlerde ellerimizi daha sık yıkar olduk. Dezenfektan, sabun, kolonya derken cildimiz daha çok kurudu ve yıprandı.

Son dönemlerde ellerimizi daha sık yıkar olduk. Dezenfektan, sabun, kolonya derken cildimiz daha çok kurudu ve yıprandı. Vücudumuzda dış etkenlerden en sık etkilenen bölgelerin başında eller gelir. Eller kronolojik yani yapısal yaşlanmanın dışında ekstrensek yaşlanmadan da etkilenir. Yüzleri için başvuran danışanlarıma antiaging öneriler de bulunurken elleri hiç ihmal etmem. Eller, boyun ve dekolte bölgesi vücudumuzun gizlice ve sinsice yaşlanan bölgelerindendir. Yüzünüze gösterdiğiniz önemi el ve boynunuza da gösterin. Yoksa elleriniz sizi, yaşınızı ele verecektir.

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Gençleştirme yöntemleri


Yaşla birlikte kolajen azalması el bağ dokusunun da incelmesine sebep olur. Cildin kalitesi azalır, damarlanma belirginleşir, buruşuk bir görüntü ve lekelenmeler göze çarpar. El gençleştirmedeki esas amaç eksileni yerine koymak olmalıdır. Elin yapı taşları olan kolajen, hyalüronik asitin takviyesi ve uyarılması çok kıymetlidir.


Bu amaçla uygulanan saf hyalüronik asit enjeksiyonları veya mezoterpi yöntemiyle kaybedilen vitamin, mineral ve amino asit uygulamaları yapılır. Nem aşısı, kolajen aşısı, vitamin enjeksiyonları, somon DNA'sı sayesinde ciltte gençleşme ve nemlenme meydana gelir, aynı zamanda cilt, güçlendirilmiş olur.


PRP uygulamalarında, hastanın kendisinden alınan kan içerisinden büyüme faktörleri çıkartılıp saflaştırılır ve deri altına enjekte edilir. Bu işlem dokuların kendisini yenilemesini sağlar. Yine radyofrekans enerji veya lazer sistemleri de el sırtındaki derinin yenilenmesi, sıkılaşmasında etkili diğer yöntemler arasında. El için tercih edilen diğer bir uygulamada peeling'lerdir. Peeling uygulamasıyla üstteki ölü deri soyulur ve böylece derinin yenilenmesi ve gençleştirilmesi sağlanır.


Peeling işlemiyle cilt lekeleri, güneş hasarlı cilt, cildin yağ-nem dengesizliği gibi pek çok sorunu gidermek veya azaltmak mümkün oluyor. Peeling uygulanan bölgedeki cilt daha parlak, gergin bir hale gelir.


El dolgusu


Yaşla birlikte incelen, buruşan, nemini kaybeden, damarlanmaların daha belirgin hale geldiği el görüntüsünü kamufle etmek için de basit yöntemler var. Cilt altı dokusunu kalınlaştırmak için hacimlendirici dolgu uygulamaları yapılabilir. Hyaluronik asit içeren yeni nesil hacimlendirici dolgular veya kalsiyum hidroksiapatit içeren mineral dolgular çok doğal sonuçlar vermekte ve etkisi 18-24 ay devam etmektedir. El gençleştirmede güvenle kullanılan ve FDA onaylı bu uygulama ciltte kalıcı yapılandırıcı etkisi ile cilt kalitesini de artırmaktadır. Özellikle kemiksi ve damarsı yapıların kamuflajı, buruşuk el görüntüsünün azaltılması amacıyla sıklıkla ve severek uyguladığım bir yöntem.


Yaşlılık lekeleri ne olacak?


Ellerdeki güneş ve yaşlılık lekelerinin tedavisi içinse bazı leke açıcı serumları öneriyoruz. Ancak eskimiş derin lekeler için ek işlemler gerekiyor. Bu durumda gümüş cilt parlatma yöntemi veya "forever yong BBL" gibi yöntemler devreye giriyor. Lazer ve ışık sistemleri kullanılarak eller bir yandan lekelerden arındırılırken bir yandan da el sırtındaki kırışık ve buruşuk görüntü azaltılabiliyor. El gençleştirmede en etkili yöntem kombine tedavilerdir ve bu tedaviler kişiye özel cilt tipine göre planlanmalıdır.


Nasıl korumalıyız?


Öncelikle yaz-kış yüzünüze sürdüğünüz güneş koruyucunuzdan mutlaka ellerinize ve boyun bölgenize de mutlaka kullanın. Çünkü güneş zaman içerisinde DNA hasarı yaparak ciltte kırışıklık, matlık ve lekelenmeye yol açar. Aslında herkesin yaşlılık lekesi diye bildiği el sırtındaki lekelenmeler yıllar yıllar içerisinde güneşin birikici etkisi ile ortaya çıkan foto hasarlanmanın sonucudur. O nedenle ellerinizi güneşten korumaya özen gösteriniz. Islak mendilleri çok sık kullanmayın. Ellerinizi her yıkadıktan sonra veya dezenfektan, kolonya kullanımından sonra mutlaka nemlendiriniz. Özellikle gece yatarken ellerinize nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyiniz.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 07:46 

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