Ameliyatsız göz kapağı estetiği - Son Dakika

Ameliyatsız göz kapağı estetiği

28.02.2021 07:39
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Göz çevresi yaşlanmayı en hızlı ele veren, en hızlı çöken ve kırışıklıkların en belirgin olduğu bölgedir.

Göz çevresi yaşlanmayı en hızlı ele veren, en hızlı çöken ve kırışıklıkların en belirgin olduğu bölgedir. Bazı insanlarda genetik olarak göz kapağı özellikle üst göz kapağı çok hızlı sarkmaktadır. Erişkinlerde göz kapağı düşüklüğü en sık yıllar içinde göz kapağını kaldıran kasın zayıflamasına bağlı olarak gelişir.

Bu durum kişilerde estetik açıdan sorun oluşturmanın yanı sıra hastalarda; görmeyi engelleme, ağrı, yorgunluk, baş ağrısı gibi şikayetler oluşturmaktadır. Bazen göz kapağı derisinde torbalanma olmadan sadece sarkma ya da gevşeme vardır. 35 yaşından sonra doğal yaş alma sürecinde üst ve alt göz kapaklarında sarkmalar ya da torbalar oluşur, bu da kişilerin yorgun görünmesine sebebiyet verebilir.

Zayıflayan yüz kasları, göz kapağı düşüklüğü ile sonuçlanır. Gözün çevresinde yağ torbaları oluşturur. Aynı zamanda yaş ve yer çekimi, kaş bölgesinin de sarkmasına neden olur. Burun tabanının iki tarafında deri yığılması ve kapaklarda düşme görülür.

Göz kapaklarını kaldırabilmek için fazladan kuvvet uygulanmasına, bu da alın bölgesinde kırışıklar oluşmasına yol açar. Görünüşü etkileyen göz kapağı düşüklüğünün yanı sıra oluşan bu sarkmalar görüş bozukluğuna ve göz yorgunluğuna da yol açabilir.

AMELİYATSIZ HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Göz kapağı estetiği ile doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü, üst göz kapağının işlevini yitirmesi, yaşlılığa bağlı gelişen kırışıklıklar ve sarkmalar ile göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklardan kurtulmak mümkün.

Göz kapağı düşüklüğü tedavi edildiğinde dramatik olarak bir değişim sağlanır ve hasta yorgun görünümden kurtulur.

Göz kapağı düşüklüğü tedavisinde iple kaş kaldırma, şakak germe, göz kapağı dolguları ve medikal cihazlarla deri sarkıklığını giderme işlemleri ameliyatsız tedavi yöntemleridir.

LAZERLE KAPAK ESTETİĞİ

Teknolojinin bize sunduğu imkanlarla çok kısa sürede göz kapaklarının fazla kısmı lazerle taranarak tedavi edilebilir. Üst ya da alt göz kapağında gözlenen kırışıklık, katlantı, çizgilenme ve göz çevresinde düzeltilemeyen kırışıklıklar da lazer ile rahatça ortadan kaldırılabilmektedir.

Yaşlılığın en belirgin göstergeleri olan göz çevresindeki deri sarkmaları ve kırışıklıklar ortadan kalkınca hem göz çevresinde hem de bütün yüze yansıyan bir gençlik ve canlanma görülür. İşlem lazer ile yapıldığı için genel anestezi gerektirmez.

Lazerle tüm göz çevresi tarandığı için; hem üst göz kapağı hem de alt göz kapağı aynı seansta tedavi edilmiş olur. Ayrıca aslında tüm göz çevresi tarandığı için göz çevresindeki derin ve ince kırışıklıklar da ortadan kalkar. Tüm göz çevresindeki dokular gençleşmiş olur. Çok kısa süren bir tedavi yöntemidir.

İPLE ASMA TEKNİĞİ

Ameliyatsız göz kapağı estetiği yöntemlerinden bir diğeri de iple asma uygulamasıdır. İple asma yöntemi düşen göz kapaklarını eski konumuna getiren oldukça konforlu bir uygulamadır. İple asma işlemi sayesinde göz kapakları kaldırılır, gözler istenilen ölçüde çekikleştirilir, üst göz kapağında beliren herhangi bir sarkma düzeltilir.

PLAZMA ENERJİSİ

Ameliyat yöntemlerinden plazma enerjisi kullanılarak yapılan yöntem göz kapağındaki fazla deriyi buharlaştrma işlemidir. Cildin yüzeyindeki elektriksel enerji havadaki gazı iyonize ederek plasma enerjisine dönüştürür. Plazma enerjisi cilt yüzeyinin en üst katmanına etki ederek sorunlu bölgenin buharlaşmasıyla yeni doku oluşumunu sağlar. Bu yöntem özellikle de ameliyat olmaktan çekinen hastalar tarafından tercih edilebilir. İşlem sonrası 3-4 günlük şişlik kızarıklık ve kabuklanma dönemi olup 4'üncü gün kabuklar dökülmeye başlar. 10 günde de kaybolur ancak cilt rejenerasyonu süresi 2 aya kadar devam eder.

DOLGU ENJEKSİYONLARI

Şakakların çökmesi, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Yumuşak doku ve kemik erir, kas ve bağ dokularınız değişir. Bu, şakak bölgesinde daha az yapısal desteğe yol açar, bu da kıvrımlar, kırışıklıklar ve hacim kaybı ile sonuçlanır. Şakaklar aşağıya inerken, bu etki yüzün üst kısmını daraltılmasıyla birlikte, gözlerin şakak alanına düştüğü gözle görünür bir kısalma ve kaşın düşmesidir. Şakak bölgesine veya kaşın heen altına ve göz kapaklarına yapılan dolgu enjeksiyonları hem kaş hem de göz kapaklarınının daha gergin ve kalkık olmasını sağlayacaktır. Şakak ve kaş dolgusundan sonra, etkileri hemen belli olur. Etki süresi ortalama 12 ay kadar devam eder.

KALICILIK SÜRESİ NE KADARDIR?

Ameliyatsız tekniklerin birçoğu ortalama yarım saat içinde uygulanabilir, çoğunlukla iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz ve sonuçları kısa süre içinde görünür hale gelir. Ameliyatsız estetik prosedürlerinin sonuçlarının devam etmesi için kullanılan malzemenin özelliğine göre prosedürün 6 ay ile 2 yıl içinde tekrarlanması gerekir. Ameliyatsız estetik işlemlerle geçici etkiler sağlanabilmektedir. Hastalar ameliyatlı yöntemlere göre ağrısız ve günlük hayata dönüşü hızlı olan işlemler olması nedeniyle ameliyatsız göz kapağı estetiğini tercih etmektedir.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği

Genetik, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ameliyatsız göz kapağı estetiği - Son Dakika Magazin


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