Son Dakika Haberleri: Ameliyatsız yanak inceltme mümkün!
Son Dakika Sağlık Haber

Ameliyatsız yanak inceltme mümkün!

1 saat önce

Ameliyatsız yanak inceltme ile artık daha zarif görünme sahip olmak mümkün. Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.

Ameliyatsız yanak inceltme mümkün!, System.String[]

Yanak yağları sadece kilolu olan kişiler de değil, zayıf olan kişiler de görülen bir sorundur.Yuvarlak yanaklar kişiyi sadece daha kilolu göstermekle kalmaz aynı zamanda yüz hatlarını da gizler. Genetik yatkınlığın yanı sıra kişinin kilo alımına bağlı olarak da yanak bölgesinde bulunan yanak yağları olması gerekenden daha fazla olabilir.Bu durumda kişinin yüz güzelliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Yüz hatlarının belirginleşmesi yanak yağlarındaki fazlalıktan kurtulmakla mümkün.Yanak yağlarının azalmasını sağlayarak bununla birlikte yanak dokusuna sıkı bir görünüm veren yüksek frekanslı radyofrekans teknolojisi ameliyat olmaya gerek kalmadan yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

Yanak inceltmeye yarayan bu sistem ile ağız içinden yanak altına yerleştirilen bir aparat ile uygulanan monopalar radyofrekans enerjisi ile yağ dokusuna kolayca ulaşılabiliyor.15-20 dakika süren uygulamayla yağ tabakasına iletilen enerjiyle yağ hücreleri eritiliyor ve kolajen üretimi artırılarak deri altı dokularında sıkılaşma sağlanabiliyor.Uygulama ağrısız bir uygulama olup ameliyatsız ve gündelik yaşamı olumsuz etkilemeyen bir yöntemdir.

Genetik, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:01 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı
"Gençler bu projelerin tam merkezinde" Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Selin'in organları, 6 çocuğa hayat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ameliyatsız yanak inceltme mümkün!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]