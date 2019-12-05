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Ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemleri konuşuldu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, kışın da güneş kremi kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, kışın da güneş kremi kullanılması gerektiğine dikkat çekti.


Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert'in sunduğu ve ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerinin konuşulduğu Radyo Düet'teki canlı yayın programında Doç. Dr. Emin Özlü; Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde gerçekleştirdikleri uygulamalar, estetik işlemler ve cilt gençleştirme yöntemleri gibi daha birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.


Doç. Dr. Emin Özlü, derinin vücudun en büyük organı olduğunu belirterek deri dışında kıl, tırnak ve ter bezleri gibi organların da tedavi süreçlerini yürüttüklerini ifade etti. En sık akne, virüslere bağlı sihiller ve alerjik hastalıklarla karşılaştıklarını söyleyen Emin Özlü, son dönemde güneş lekesine bağlı şikayetlerde artış görüldüğünü sözlerine ekledi.


Yazın iki saatte bir güneş kremi kullanımının faydalı olacağını dile getiren Özlü, kışın da güneş kremi kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Dermatoloji kliniğinde birçok modern cihaza sahip olduklarını belirten Doç. Dr. Emin Özlü, kronik rahatsızlıklar ve alerjik hastalıkları tedavi ettiklerini, deri biyopsisi ve yakma tedavisi gibi işlemleri de gerçekleştirdiklerini dillendirdi. İki yıldır fototerapi cihazı ile sedef hastalığı tedavisi, bilgisayarlı dermatoskopi cihazı ile de riskli benlerin tanısını başarıyla uyguladıklarını söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, botoks ve mezoterapi gibi uygulamaları da yaptıkları bilgisini paylaştı.


Botoksun bir zehir değil ilaç olduğuna değinen Doç. Dr. Emin Özlü, bu yöntemin 30-40 yıldır tıpta kullanıldığına işaret etti. Botoksun migren tedavisinde de kullanıldığını ifade eden Özlü, ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemlerinden bahsederek en temel görevlerinin ise hastaları doğru yönlendirmek olduğunu vurguladı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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