"Ameliyatsız yüz germede endopeel yöntemi kullanılabilir" - Son Dakika

Ameliyatsız yüz germe, kırışık gidermede endopeel yönteminin uygulanabileceğini söyleyen Medikal Estetik Doktoru Mesut Ayyıldız, "Yüzde kırışıklık ve sarkmalarda etkili bir yöntem. Etkisi 20 dakikada başlıyor ve mimiklerde, kasta ve sinirde herhangi bir harabiyet oluşturmuyor" diyerek yöntemin içeriğinden bahsetti.

Yüz ve boyun olmak üzere vücudun pek çok yerinde kırışıklık ve sarkmaların hızla ortadan kaldırılmasında 'endopeel' olarak adlandırılan yöntemin etkili olduğunu dile getiren Medikal Estetik Doktoru Mesut Ayyıldız, yöntemin içeriğinden ve avantajlarından bahsetti. Ayyıldız, dünyadaki pek çok ülkede 15 yıldır kullanılan yöntemin Türkiye'de yaklaşık 6 yıldır ameliyatsız yüz germe alanında ön plana çıktığını kaydetti.

'AMELİYATSIZ YÜZ GERMEDE ÇOK İDDİALI BİR YÖNTEM'

Endopeel yöntemi ile ilgili bilgi vererek sözlerine başlayan Dr. Ayyıldız, "Türkiye'de son 6 yıldır kullanılan endopeel, başta yüz ve boyun olmak üzere kırışıklık ve sarkmalarda kullanılan tıbbi lifting yöntemi. Avrupa ve özellikle Latin Amerika'da yaklaşık 15 yıldır kullanılan bir yöntem. Endopeel bizim kullandığımız tekniğin ismi. İçten dışa doğru bir parlaklık demek. Bu teknikte kullandığımız ürünün içerisinde yer fıstığından elde ettiğimiz bir öz var. İçerisinde karbolik asit ve mentol var. Bu içeriği kullanarak bu tekniği yapıyoruz" diye konuştu.

UYGULAMADAN SONRASI BUNLARA DİKKAT EDİNEndopeel yönteminin pek çok avantajı olduğunu ileri süren Dr. Ayyıldız, "Öncelikle Avrupa CE belgeli olması, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olması önemli bir ayrıcalık. Cerrahi uygulamalar gibi iz olmaması, kızarıklık, şişlik, morluk gibi komplikasyon çıkmaması avantaj. Fakat bizim için ayrıcalıklı olan 20 dakikada başlayan etki ve mimik kaybının olmaması, bu yöntemi ön plana çıkarıyor diyebiliriz. Uygulamadan öncesi için çok fazla uyarı yapmıyoruz. Bizim için sonrası önemli. Sonrasında özellikle araşidonik asit dediğimiz bir maddenin bulunduğu ürünleri 15 gün süreyle yemeyi yasaklıyoruz. Bunlar kuru baklagiller, özellikle mercimek, barbunya, mısır, pirinç gibi ürünler. En önemlisi yüze uygulanan tüm uygulamalarda olduğu gibi sıcak uygulamalar sauna, termal, hamam gibi uygulamaları çok tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.KIRIŞIKLIK VE SARKMALARI DÜZELTİYORYöntemin, öncelikle yüzde pek çok bölgede uygulanabilen nadir yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Ayyıldız, "Yüzde kırışıklık ve sarkmalarda etkili bir yöntem. Bunun dışında kaş kaldırmada, burun kaldırmada, boyundaki gıdının giderilmesinde, karın bölgesinde 'six pack' dediğimiz görüntünün oluşturulmasında da kullanılabilir" dedi.

Botoksun 30 yıldır tüm dünyada en sık uygulanan yüz uygulama yöntemi olduğunu hatırlatan Ayyıldız, endopeel ile ayrıştığı noktaları ise şöyle anlattı:

"Botoks daha çok kaş arası kas arası ve mimiklerle alakalı bir yöntem. Burada bildiğimiz gibi kasları istirahat alan ve mimikleri mecburen durduran bir yöntem. Endopeelin buradaki avantajı 20 dakikada etkinin başlaması. Mimiklerde, kasta ve sinirde herhangi bir harabiyet oluşturmuyor. Etki süresi olarak da bir ay arayla prosedür olarak uygulanabilen bir yöntem. Bir iki yıla kadar etkisi süren bir yöntem."