AMELİYATTA FENALAŞAN DOKTOR, AYAĞINA SERUM TAKTIRARAK OPERASYONU TAMAMLADI - Son Dakika

AMELİYATTA FENALAŞAN DOKTOR, AYAĞINA SERUM TAKTIRARAK OPERASYONU TAMAMLADI

27.04.2021 13:54

BURSA Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, 20 yaşındaki bir kızın tükürük bezi tümörü ameliyatı sırasında fenalaşınca ayağına serum taktırarak operasyonu gerçekleştirdi.

BURSA Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, 20 yaşındaki bir kızın tükürük bezi tümörü ameliyatı sırasında fenalaşınca ayağına serum taktırarak operasyonu gerçekleştirdi. Zorlu bir ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Basut, Benim sorumluluğumda olan ameliyatın sorunsuz şekilde bitmesi gerekiyordu. Serumdan sonra iyi olunca operasyonu başarılı bir şekilde tamamladım dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, perşembe günü 20 yaşında bir genç kızın tükürük bezi tümörü ameliyatına girmeyi planladı. Ameliyattan bir gün önce gıda zehirlenmesi geçiren Prof. Dr. Basut, kendisini iyi hissettiği için ameliyata girme kararı aldı. Ancak Basut, ameliyat sırasında fenalaşınca kendisine serum takılmasını istedi. Ameliyatı yarım bırakamayan Basut, ayağına takılan serumla operasyona devam etti. Operasyon başarıyla sonuçlandı. Ameliyathanedeki bir hemşire Prof. Dr. Basut'un operasyon sırasında ayağındaki serumla fotoğrafını çekti. Basut, fotoğrafı Pandemi dönemine, tüm sağlık çalışanları gibi her türlü özveri ile çalışmaya devam ediyoruz, ama yorulduk ! Lütfen tüm kurallara uyalım, uyulmasına yardımcı olalım notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alıp, başta Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz olmak üzere çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

'AMELİYATIN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE BİTMESİ GEREKİYORDU'

Operasyonu ve fotoğrafı anlatan Prof. Dr. Oğuz Basut, şunları söyledi

Bizim için rutin bir gündü. Ancak ameliyattan bir gün önce ben bir besin zehirlenmesi geçirdim. Yediğim bir şey dokundu ve o gün aşırı derecede su kaybettim. Hatta o gün de kendime bir serum taktırmıştım. Ertesi gün sabah bir tükürük bezi tümörü olan bir hastamız vardı. Genç bir kız. Planlı bir ameliyatımızdı. Kendimi iyi hissediyordum ama ameliyat başladıktan sonra tansiyonumun düşmeye başladığını hissettim. Ameliyat zorlu bir ameliyattı. Farklı bir tümör ve genç bir kızımızdı. Yüz siniri de vardı işin içinde. Benim sorumluluğumda olan bir ameliyattı. Sorunsuz şekilde o ameliyatın bitmesi gerekiyordu. Aklıma o anda sıvı kaybımın tamamlanabileceği geldi. Ellerim meşgul olduğu için bir ekibe ayağımdan serum takmasını rica ettim. Ayağımdan serumu taktılar. Daha sonra kendime geldim ve ameliyata devam edebildim. Ameliyat sorunsuz tamamlandı. Zaten kendimi devam edemeyecek kadar kötü hissetseydim mutlaka ameliyatı bırakırdım. Devam etmezdim ancak kendimi iyi hissettiğim için ameliyata devam ettim.

'KİM OLSA AMELİYATA DEVAM EDERDİ'

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çok yorulduğunu belirten Prof. Dr. Basut, 1 yıldan geçkin bir sürede özellikle ön safhada olan yoğun bakımcılarımız, hemşirelerim. Kovit kliniğinde çalışan bütün hekimler, hasta bakıcılar, kısacası tüm sağlık çalışanları gerçekten çok yoruldu. Burada toplumun çok ciddi şekilde önlemlere uyması lazım. Bize destek olmaları lazım. Çünkü biz bir yere kadar devam edebiliyoruz. Bundan sonra toplumun mutlak desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Fotoğrafın paylaşımında sonra başta rektör hoca olmak üzere çok sayıda kişi tebrik mesajı gönderdi. Bu bizi oldukça sevindirdi. Burada sadece işimi yapmanın verdiği huzur var. Benim yerimde hangi hekim olsa aynı şekilde ameliyata devam ederdi. Kimse hastasını orada bırakıp gitmezdi diye konuştu.

AMELİYATTA FENALAŞAN DOKTOR, AYAĞINA SERUM TAKTIRARAK OPERASYONU TAMAMLADI
AMELİYATTA FENALAŞAN DOKTOR, AYAĞINA SERUM TAKTIRARAK OPERASYONU TAMAMLADI
AMELİYATTA FENALAŞAN DOKTOR, AYAĞINA SERUM TAKTIRARAK OPERASYONU TAMAMLADI
AMELİYATTA FENALAŞAN DOKTOR, AYAĞINA SERUM TAKTIRARAK OPERASYONU TAMAMLADI

Uludağ Üniversitesi, Pandemi, Bursa, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AMELİYATTA FENALAŞAN DOKTOR, AYAĞINA SERUM TAKTIRARAK OPERASYONU TAMAMLADI - Son Dakika


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