Ameliyatta Ölen Hastanın Yakınları, Hastaneyi Birbirine Kattı

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8 Aylık Hamile Olan Fahriye Evcen, Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Kız ve Erkek Tarafı, Düğünde "En Çok Siz Dans Ettiniz" Deyip Birbirine Girdi