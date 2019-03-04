Ameliyatta Unutulan Gazlı Bez Alınırken Yaşama Tutunamadı

ZONGULDAK'ta ameliyat sırasında aort damarının arkasında daha önceden olduğu bir ameliyatta unutulduğu tespit edilen yarım metre uzunluğunda gazlı bez çıkarılan Mehmet Demirci (65), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta ameliyat sırasında aort damarının arkasında daha önceden olduğu bir ameliyatta unutulduğu tespit edilen yarım metre uzunluğunda gazlı bez çıkarılan Mehmet Demirci (65), yaşamını yitirdi. Babasının unutulan gazlı bez nedeniyle öldüğünü ileri süren Eray Demirci, "Gazlı bez, 3 yıl önce Antalya'da olduğu açık kalp ameliyatında da unutulmuş olabilir, 2 yıl önce Zonguldak'taki mide fıtığı ameliyatı sırasında da unutulmuş olabilir. Biz istiyoruz ki, unutulan tespit edilsin, sorumlular cezasını çeksin. Babam belki de 3 yıl boyunca bu gazlı bezle yaşadı" dedi.



İnşaat ustası evli ve 2 çocuk babası Mehmet Demirci, 3 yıl önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı oldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Demirci, yaklaşık 1 yıl sonra da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde fıtık ameliyatı oldu. Hayatına devam eden Mehmet Demirci, geçen 7 Ocak'ta işe giderken fenalaşarak ambulansla Bülent Ecevit üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Vücudundaki bir damardan kan sızıntısı olduğu tespit edilen Mehmet Demirci, ameliyata alındı. Doktorlar, ameliyat sırasında aort damarının arkasında yarım metre uzunluğunda gazlı bez olduğunu fark etti. Operasyonla çıkarılan gazlı bezin aort damarına zarar verdiği ve kan sızıntısının buradan kaynaklandığı tespit edildi. Mehmet Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Demirci, Kilimli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



OĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU



Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan oğlu Eray Demirci, doktorlarla yaptığı görüşmede babasının aort damarının arkasında gazlı bez bulunduğunu öğrenmesiyle şok oldu. Avukatıyla görüşen Eray Demirci, hastaneden aldığı raporla birlikte savcılığa şikayette bulundu. Doktorların gazlı bezin hangi ameliyatta unutulduğuna dair kesin bir kanıya varamadıklarını anlatan Eray Demirci, şöyle dedi:



"Gazlı bez, babamın aort damarını arkasında sarılı vaziyette unutulmuş. Bu Antalya'da olduğu damar tıkanıklığı ameliyatında da unutulmuş olabilir ki Zonguldak'taki son ameliyatına giren doktorlarda aynı ihtimal üzerinde duruyorlar. Zonguldak Devlet Hastanesi'nde mide fıtığı ameliyatı sırasında da unutulmuş olabilir. Böyle de bir ihtimal var. Biz istiyoruz ki, bu gazlı bez hangi hastanede, hangi ameliyat, hangi operasyon sırasında kimler tarafından unutuldu bunlar tespit edilsin, sorumlular cezasını çeksin."



'BABAMA KARŞI KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM'



Babasının bu ihmal sonucu hayatını kaybettiğini düşündüklerini anlatan Eray Demirci, "Ben şu an kendimi babama karşı borçlu hissediyorum. Buna sebep olanlar bu cezayı aldıktan sonra benim içim anca o zaman rahatlayacak. Bu gazlı bez, aut damarını çürütmesiyle damarın patlamasına sebep oluyor. Bu son vefat ettiği operasyon sırasında aort damarına defalarca dikiş atılıyor ama bu damar çürüdüğü için dikiş tutmuyor. Babamı kaybetme sebebimiz bu. Babamın ölümüne sebep olan hastane ve sorumluların belirlenip cezasını çekmesini istiyorum. Babama karşı içimdeki hissettiğim borç bundan dolayı ve inşallah soruşturma neticesinde sorumlular cezasını çeker" dedi. - Zonguldak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu

Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı

İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu