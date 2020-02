Ameliyatta unutulan gazlı bez nedeniyle ölüme soruşturma izni - Son Dakika

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıl önce olduğu açık kalp ameliyatı sırasında unutulan gazlı bez nedeniyle geçen ay yaşamını yitiren Mehmet Demirci'nin (65) ölümüyle ilgili Antalya Valiliği'nin soruşturma izni vermeme kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozuldu. Antalya Savcılığı, hastanede görevli 5 doktor ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

? Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde oturan inşaat ustası evli ve 2 çocuk babası Mehmet Demirci, Ağustos 2015'te Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı oldu. Mehmet Demirci, 7 Ocak 2019'da evden çıktıktan sonra işe giderken fenalaşınca ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Vücudundaki bir damardan kan sızıntısı olduğu tespit edilen Mehmet Demirci, ameliyata alındı. Doktorlar, ameliyat sırasında Demirci'nin aort damarının arkasında yarım metre uzunluğunda gazlı bez olduğunu tespit etti. Ameliyatta çıkarılan gazlı bezin aort damarına zarar verdiği belirlendi. Demirci, ameliyatın ardından tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Mehmet Demirci, Kilimli ilçesinde toprağa verilirken, oğlu Eray Demirci, babasından gazlı bez çıktığını öğrenince büyük şok yaşadı.

İDARE MAHKEMESİNDEN 'SORUŞTURMA İZNİ' KARARI

Babasının ölümünün ardından hukuk mücadelesi başlatan Eray Demirci, avukatıyla birlikte savcılığa giderek Antalya'daki ameliyatı yapan doktorlardan şikayetçi oldu. Antalya Valiliği, 3 Temmuz 2019'da verdiği kararda sorumlu doktor ve sağlık personeli hakkında soruşturma izni vermedi. Demirci, Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak Valiliğin kararına itiraz etti. Demirci'yi haklı bulan mahkeme, Valiliğin 'soruşturma izni verilmemesi' kararını kaldırdı. Kararda, alınan bilirkişi raporunda Mehmet Demirci'nin vücudunda gazlı bez unutulduğunun sabit olduğu ve soruşturma izni verilmesi için gerekli belgelerin sabit olduğuna vurgu yapıldı. Kararda; Şikayet konusu olayda, ilgililerin kusuru bulunup bulunmadığının Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak olan adli tahkikat ve ayrıntılı araştırma ile ortaya çıkacağından konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca araştırma yapılabilmesi için ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi gerekirken, verilmemesinde hukuken isabet görülmemiştir." denildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kararın ardından ameliyatta görev alan sorumlular Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları M.E., M.Y., genel cerrahi uzmanı C.Ö.E., anestezi uzmanı A.S.K., asistan doktor F.Y., anestezi teknisyeni V.A. ve hemşire A.K. hakkında soruşturma izni verildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu doktor ve diğer sağlık görevlilerinin olayda ihmali olup olmadığı tespit edilecek.

SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Mehmet Demirci'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan oğlu Eray Demirci, sorumluların cezalandırılmasını beklediğini söyledi. Babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne süren Eray Demirci, şöyle dedi:

"Gazlı bez, babamın aort damarını arkasında sarılı vaziyette unutulmuş. Biz istiyoruz ki, bu gazlı bez hangi hastanede, hangi ameliyat, hangi operasyon sırasında kimler tarafından unutuldu bunlar tespit edilsin, sorumlular cezasını çeksin. Ben şu an kendimi babama karşı borçlu hissediyorum. Buna sebep olanlar bu cezayı aldıktan sonra benim içim ancak o zaman rahatlayacak. Bu gazlı bez, aort damarını çürütmesiyle damarın patlamasına sebep oluyor. Bu son vefat ettiği operasyon sırasında aort damarına defalarca dikiş atılıyor, ama bu damar çürüdüğü için dikiş tutmuyor. Babamı kaybetme sebebimiz bu. Babamın ölümüne sebep olan hastane ve sorumluların belirlenip cezasını çekmesini istiyorum. Babama karşı içimdeki hissettiğim borç bundan dolayı ve inşallah soruşturma neticesinde sorumlular cezasını çeker."