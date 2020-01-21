Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor - Son Dakika

Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor

6 saat önce

Ameliyattan en az 4 hafta önce sigarayı bırakan hastalarda komplikasyon gelişme riskinin azaldığı belirtildi.

Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor, System.String[]

Ameliyattan en az 4 hafta önce sigarayı bırakan hastalarda komplikasyon gelişme riskinin azaldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Newcastle Üniversitesi, Dünya Anestezi Uzmanları Toplulukları Federasyonu ile ortaklaşa yürüttüğü araştırma, 4 hafta boyunca kesintisiz sigaradan uzak kalanların vücutlarının önemli organlarına daha iyi kan akışı sağlandığını, yapılan tetkiklerde yüzde 19'a kadar iyileşme gözlendiğini ortaya koydu.

Araştırma ayrıca, ameliyattan yaklaşık 4 hafta önce sigarayı bırakanlarda, anesteziye bağlı komplikasyon gelişme olasılığının, sigara içenlere göre azaldığını, ameliyattan 6 ay sonra da daha iyi sonuçların elde edildiğini gösterdi.

DSÖ'nün tütün kullanımıyla mücadele biriminin yöneticisi Dr. Vinayak Prasad, araştırma raporunun, hastalara küçük ve aciliyeti olmayan ameliyatlardan önce sigarayı bırakmaları için zaman tanınmasının avantajlarını kanıtlar nitelikte bulgular içerdiğini söyledi.

Bir diğer DSÖ yetkilisi Dr. Shams Syed de ameliyat sonrası oluşan komplikasyonların hem sağlık çalışanları hem de hasta için büyük bir yük olduğuna işaret etti.

Sigara tiryakilerinin, ameliyatlardan sonra kalp ve akciğer fonksiyonlarının bozulması, enfeksiyonlar ve yara iyileşmesinin gecikmesi gibi komplikasyonlar konusunda sigara içmeyenlere göre daha fazla risk altında olduğu ifade ediliyor.

Newcastle Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'
Çin'de coronavirüs salgını nedeniyle uçakta yapılan sağlık taraması dünyanın gündemine oturdu İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:54:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]