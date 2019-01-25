Son Dakika Haberleri: Ameliyattan Çıkamayan Öğretim Üyesine Hüzünlü Veda

Ameliyattan Çıkamayan Öğretim Üyesine Hüzünlü Veda

11 dakika önce

DENİZLİ'de, girdiği kalp ameliyatında hayatını kaybeden Pamukkale Üniversitesi (PÜ) öğretim üyesi Kemal Daşçıoğlu (46) için görev yaptığı fakültede cenaze töreni yapıldı.

Ameliyattan Çıkamayan Öğretim Üyesine Hüzünlü Veda, System.String[]
DENİZLİ'de, girdiği kalp ameliyatında hayatını kaybeden Pamukkale Üniversitesi (PÜ) öğretim üyesi Kemal Daşçıoğlu (46) için görev yaptığı fakültede cenaze töreni yapıldı.

PAÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi, evli ve bir çocuk babası Kemal Daşçıoğlu dün, görev yaptığı üniversitede kalp ameliyatına alındı. Ancak Daşçıoğlu, ameliyat esnasında yaşamını yitirdi. Daşçıoğlu için bugün görev yaptığı PAÜ Eğitim Fakültesi önünde tören yapıldı. Daşçıoğlu'nun ailesi başta olmak üzere PAÜ yönetimi, çalışma arkadaşları, çok sayıda akademisyen ve idari personelle birlikte öğrencileri törene katıldı. Törende konuşma yapan Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru, Daşçıoğlu'nun çok iyi bir öğretmen olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanına yetiştirdiği öğretmenlerle birçok insanın hayatına dokundu. İyi öğrenciler yetiştirdi. Bizim için de iyi bir mesai arkadaşıydı. Bu gidişi, hepimizi üzdü. Ben kendisini gülümseyen çocuksu yüzüyle hatırlayacağım. İyi ki hayatımıza dokundu. Hayatımızın bir parçası oldu" dedi. PAÜ'den gözyaşlarıyla uğurlanan Daşçıoğlu, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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