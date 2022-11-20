Ameliyattan çıkan narkozlu gencin ilk sözleri duyanları şaşkına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olmasın - Son Dakika
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Ameliyattan çıkan narkozlu gencin ilk sözleri duyanları şaşkına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olmasın

20.11.2022 20:41

Ameliyattan yeni çıkan bir gencin narkozun etkisiyle söyledikleri sosyal medyada viral oldu. Narkozlu genç, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diyerek hem ailesini hem de hemşireleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.

Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masanın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday olarak göstereceği merak edilirken, masanın çıkarabileceği adaylardan birinin CHP lideri Kılıçdaroğlu olabileceği ifade ediliyor. Ancak geçmişte kaybettiği seçimler nedeniyle bir seçmenin önemli bir kesimi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

NARKOZUN ETKİSİYLE SÖYLEDİKLERİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Son olarak ameliyattan çıkan ve narkozun etkisinde olduğu görülen bir gencin 2023 seçimi hakkında söyledikleri sosyal medyada viral oldu. Narkozun etkisindeki genç, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" diyerek odadaki ailesini ve hemşireleri şaşkınlık içerisinde bıraktı. Bu anlar izleyenlerin tebessüm etmesine neden oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ameliyattan çıkan narkozlu gencin ilk sözleri duyanları şaşkına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olmasın - Son Dakika


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