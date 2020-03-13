Ameliyattan çıkıp konsere hazırlanıyorlar - Son Dakika

Sivas'ta, özel bir hastanede doktor, hemşire, hasta hizmetleri personeli ve yöneticilerden oluşan koro, ameliyat ve çeşitli operasyonlarla geçen günün yorgunluğunu türkü ve şarkılarla atıyor.

Hastanede görevli 2 yönetici, 16 doktor, 4 hemşire, 8 hasta hizmetleri personelinin katılımıyla yaklaşık 5 ay önce koro oluşturuldu.

Koroda yer alan 30 kişi, gün boyu yoğun ve stresli geçen tedavi, muayene, operasyonlar ve ameliyatların ardından hastanede koro için ayrılan bir odada buluşuyor.

Burada Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden eserler seslendiren koro, 14 Mart Tıp Bayramı'nda konser verecek.

Hastanenin genel müdürü Şerafettin Demiray, yaptığı açıklamada, uzun süredir kurmayı düşündükleri koroyu ekim ayında hayata geçirdiklerini söyledi.

Ekim ayından bu yana her hafta perşembe günleri 2 saat çalıştıklarını belirten Demiray, "Saz ekibinde bulunan 3 kişi dışında hepsi hastanemiz çalışanı, şefimizin liderliğinde ekim ayından bu yana yaklaşık 5 aydır çalışıyoruz." dedi.

"Herkes burada çok mutlu"

Demiray, koroda doktor, hemşire olmak üzere her departmandan çalışanlar olduğunu aktararak, "Bu koromuz herkese açıktı, katılmak isteyen her arkadaşımızı koroya dahil ettik. Herkes burada çok mutlu, bizim için de dinlendirici, eğlendirici ve motive edici oldu. Başladığımız günden bu yana her arkadaşımız gönüllü olarak geldi. Tamamen amatör bir ruhla kurulmuş bir koro, çalışarak bugünlere getirdik." diye konuştu.

Ameliyatını tamamlayan doktorların da işlerini bitirdikten sonra provalara geldiklerini dile getiren Demiray, "Herkes buraya büyük bir şevkle geliyor. Doktorlarımız için dinlendirici, eğlendirici oluyor." ifadelerini kullandı.

Demiray, 14 Mart Tıp Bayramı'nda verecekleri konsere tüm vatandaşları davet etti.

Koronun solisti kardiyoloji uzmanı

Koroda solist olarak bulunan kardiyoloji uzmanı doktor İsmail Erdoğu ise türküler diyarı Sivas'ta oldukları için türküleri sevdiklerini söyledi.

Güzel bir ekip oluşturduklarını dile getiren Eroğlu, konser hazırlıklarını heyecanla sürdürdüklerini belirtti.

Koroda yer alan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu da herkesin gönüllü olarak koroda yer aldığını ifade etti.

Yaklaşık 5 aydır güzel bir çalışma süreci geçirdiklerini anlatan Salihoğlu, şunları söyledi:

"İnşallah sonunu da güzel bir şekilde getireceğiz. Çok keyifli vakit geçirdik, branşım gereği poliklinik çok yoğun ama ben buraya her perşembe ipi çekerek geliyorum. Buraya geldiğim zaman inanılmaz motive oluyorum, buradan dinlenmiş olarak çıkıyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Birbirimizle daha çok kaynaştık, çok iyi de bir ekip oluşturduk. Bütün arkadaşlarımızda buraya çok istekli bir şekilde geliyorlar."