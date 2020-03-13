Ameliyattan çıkıp konsere hazırlanıyorlar - Son Dakika
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Ameliyattan çıkıp konsere hazırlanıyorlar

6 saat önce

Medicana Sivas Hastanesinde doktor, hemşire, hasta hizmetleri personeli ve yöneticiler, ameliyatlar ve çeşitli tıbbi müdahalelerle geçen günün yorgunluğunu, oluşturdukları koroda söyledikleri türkü ve şarkılarla atıyor.

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Medicana Sivas Hastanesinde doktor, hemşire, hasta hizmetleri personeli ve yöneticiler, ameliyatlar ve çeşitli tıbbi müdahalelerle geçen günün yorgunluğunu, oluşturdukları koroda söyledikleri türkü ve şarkılarla atıyor.


Hastanede görevli 2 yönetici, 16 doktor, 4 hemşire ve 8 hasta hizmetleri personelinin katılımıyla yaklaşık 5 ay önce koro oluşturuldu.


Koroda yer alan 30 kişi, gün boyu yoğun ve stresli geçen tedavi, muayene ve operasyonların ardından hastanede kendileri için ayrılan odada buluşuyor.


Burada Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden eserler seslendiren koro, 14 Mart Tıp Bayramı'nda konser verecek.


Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kurmayı düşündükleri koroyu ekim ayında hayata geçirdiklerini söyledi.


Ekimden bu yana her hafta perşembe günleri 2 saat çalıştıklarını belirten Demiray, "Saz ekibinde bulunan 3 kişi dışında hepsi hastanemiz çalışanı. Şefimizin liderliğinde ekim ayından bu yana yaklaşık 5 aydır çalışıyoruz." dedi.


"Herkes burada çok mutlu"


Demiray, koroda doktor, hemşire olmak üzere her departmandan çalışanlar olduğunu aktararak, "Bu koromuz herkese açıktı, katılmak isteyen her arkadaşımızı koroya dahil ettik. Herkes burada çok mutlu. Bizim için de dinlendirici, eğlendirici ve motive edici oldu. Başladığımız günden bu yana her arkadaşımız gönüllü olarak geldi. Tamamen amatör bir ruhla kurulmuş koro, çalışarak bugünlere getirdik." diye konuştu.

Doktorların ameliyatlarını tamamladıktan sonra provalara geldiklerini anlatan Demiray, "Herkes buraya büyük bir şevkle geliyor. Doktorlarımız için dinlendirici, eğlendirici oluyor." ifadelerini kullandı.


Demiray, 14 Mart Tıp Bayramı'nda verecekleri konsere tüm vatandaşları davet etti.


Koronun solisti kardiyoloji uzmanı


Koroda solist olarak bulunan kardiyoloji uzmanı doktor İsmail Erdoğu ise "türküler diyarı" Sivas'ta oldukları için türküleri çok sevdiklerini dile getirdi.


Güzel bir ekip oluşturduklarını vurgulayan Eroğlu, konser hazırlıklarını heyecanla sürdürdüklerini ifade etti.


Koroda yer alan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu da herkesin gönüllü olarak katıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 aydır güzel bir çalışma süreci geçiriyoruz. İnşallah sonunu da güzel şekilde getireceğiz. Çok keyifli vakit geçirdik. Branşım gereği poliklinik çok yoğun ama buraya her perşembe ip çekerek geliyorum. Buraya geldiğim zaman inanılmaz motive oluyorum, dinlenmiş olarak çıkıyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Birbirimizle daha çok kaynaştık, çok iyi bir ekip oluşturduk. Bütün arkadaşlarımız buraya çok istekli şekilde geliyorlar."

Tıp Bayramı, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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