Ameliyattan korkan prostat hastaları bu sudan içiyor - Son Dakika
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Ameliyattan korkan prostat hastaları bu sudan içiyor

11.10.2022 11:09

Ameliyattan korkan prostat hastaları bu sudan içiyor Bursa'da doğal kaynaktan çıkan su prostat hastaları tarafından büyük rağbet görüyor.

Ameliyattan korkan prostat hastaları bu sudan içiyor

BURSA - Bursa'da doğal kaynaktan çıkan su prostat hastaları tarafından büyük rağbet görüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyünde çıkan kaynak suyu şifalı olarak biliniyor. Sudan içen prostat hastalarının şifa bulmasıyla suyun ünü şehir sınırlarını aştı. Prostat rahatsızlığı çeken çok sayıda hasta bu sudan içmek için köye geliyor. Düzenli içildiğinde ameliyat olmadan prostat rahatsızlığından çok sayıda hastanın kurtulmasıyla bu rahatsızlığı çekenler çevre illerden köye gelip sudan bidon bidon doldurup evinin yolunu tutuyor.

Suyun prostat hastalarına iyi geldiğini öne süren Kestelek köyü Muhtarı Kemal Doğru, "Köyümüzde bulunan Karaosman çeşmesinden akan suyumuz şifalı olarak biliniyor. Bu sudan içen prostat hastalarının şifa bulduğu için çevre illerden hastalar bu sudan içmek için geliyor. Bu sudan içip çok sayıda şifa bulana şahit olduk. Bu çeşmeden bidon bidon doldurup giriyorlar" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Sudan, Güncel, Son Dakika

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