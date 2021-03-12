Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor - Son Dakika

Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor

12.03.2021 08:16
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor, System.String[]

BURDUR'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Rukiye Kalyoncu (36), ameliyat ve nöbet çıkışında sokak hayvanlarını besliyor.

BURDUR'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Rukiye Kalyoncu (36), ameliyat ve nöbet çıkışında sokak hayvanlarını besliyor. Kendisini sokak hayvanlarına adayan Kalyoncu, "Maaşımı sokak hayvanları için harcıyorum diyebilirim. Onlar için sonuna kadar mücadele etmeye çalışacağım" dedi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Rukiye Kalyoncu, hayvansever kimliği ile de ön plana çıkıyor. Kalyoncu, haftanın üç günü mesai bitiminde Burdur Hayvan Dostları Derneği (BURHAYDOST) üyeleriyle buluşup sokak hayvanlarını besliyor. Yoğun iş temposu arasında hayvanları beslemeye giden Rukiye Kalyoncu, bazen nöbet çıkışı bazen de ameliyat sonrasında besleme çalışmalarına katılıyor.

'HEPİMİZİN BİR YAŞAM ALANI VAR'Yoğun bir iş hayatı olduğunu söyleyen Kalyoncu, "Daha fazla yetişmek istiyorum ama bu mümkün olmuyor. Haftada üç gün, salı, cuma ve pazar günü beslemeye gidiyoruz. Keşke daha çok katılım ve destek olsa her gün gidebilsek. Bu dünya hepimizin. Bu dünyaya gelmişsek hepimizin bir yaşam alanı var. Bu sokaklar bu hayvanların yaşam alanı. İnsanlar merkezden sürekli dışlıyor. Bu sefer beslenme alanından uzaklara gitmek zorunda kalıyorlar. Çöplük, barınak yolu gibi yerlere bizim gibi gönüllüler gelmediği sürece bu hayvanlar ne yiyip, içecek. Çöplükte kuru çöpleri kemirecek halleri yok. Bu hayvanların da bir şekilde yaşatılması lazım" dedi.'MAAŞIMI SOKAK HAYVANLARI İÇİN HARCIYORUM DİYEBİLİRİM'

Evinde 5 kedisi olduğunu söyleyen Rukiye Kalyoncu, "Maaşımı sokak hayvanları için harcıyorum diyebilirim. Onlar için sonuna kadar mücadele etmeye çalışacağım ama bir şehirde birkaç kişi yeterli değil gerçekten. Bu mantıkta olan insan sayısının biraz daha fazla olması lazım. Nöbetçi olsam bile nöbetten çıkınca mutlaka gidiyorum. Ameliyatımı yapıyorum yine geliyorum. Çünkü onlar bizim yolumuzu bekliyor. Yastığa başımı koyduğumda en azından 'bugün de bu hayvancıkların karnı doydu' diyebiliyorum. Üst üste nöbetler olduğu zaman gelemediğimde çok düşünüyorum. Elimden geldiğince ama keşke daha fazla destek olsa. Ben buradan bütün hayvansever dostlara seslenmek istiyorum. Azcık insafı, vicdanı olan ne olur günde 1 kilo kuru mama parasını herkes ayırabilir."


Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor

Burdur Devlet Hastanesi, Sokak Hayvanları, Burdur, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor - Son Dakika


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