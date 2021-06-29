Amenore Nedir, Belirtileri Nelerdir? Amenore Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

Yaşamlarını sürdüren ve düzenli adet gören birçok kadın yaşlarının belirli dönemlerinde amenore rahatsızlığının herhangi bir çeşidiyle mücadele etmek zorunda kalmış olabilir.

Amenore Nedir?

Doğurganlık süresi boyunca devam eden menopoz ile birlikte uterusun hazırlığının sona ermesiyle kanamaların hiç olmaması veya tamamen kesilmesi durumuna amenore denmektedir.

Bu döngü gebelik olmaması durumunda tekrar tekrar menstrüasyon dönemine girmesi sonucuyla devam etmektedir.

Amenore menopoz durumuyla sonuçlanmaktadır. Doğurganlık dönemi boyunca kadınlar adet görmektedir. Fakat belirli bir yaşta doğurganlığın son bulması kanamaların bitmesiyle belli olmaktadır.

Amenore Belirtileri Nelerdir?

Elbette ki amenorenin ilk ve temel belirtisi adet kesilmeleridir. Bunun yanında başka belirtiler de görülmektedir. Memeden süt boşalması, saç kaybı, aşırı kıllanma, baş ağrısı, akne oluşumu, pelvik ağrısı, fazla kilo alımı ya da fazla kilo kaybı belirtiler arasındadır.

Amenore belirtilerinin menopoz gibi doğal bir nedene sahip değilse sebepleri arasında gebelik yer almaktadır.

Gebelik, emzirme, menopoz, yoğun egzersiz, stres, fiziksel hastalıklar ve aşırı zayıflık amenore nedenleri arasında yer almaktadır.

Amenore iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Birincisi primer amenore durumudur. İkincisi ise sekonder amenore durumudur.

Primer amonere, 16 yaşına kadar adet görmemiş kızlarda, kasık tüylenmesi, meme gelişimi gibi ikincil seks karakterleri gelişmeyen kızlarda görülmektedir.

Sekonder amonere durumunda ise daha önce adet görmüş fakat üst üste üç adet dönemi geçmiş olan yani üç dönem adet görmeyen kadınlarda görülmektedir.

Amenore durumu hipotalamus, hipofiz bezi ve uterus bozukluklarından kaynaklanabilmektedir. Emzirme, hamilelik, menopoz adeti ve doğum kontrol hapları amenore durumuna sebep olabilmektedir.

Sadece bir adet döneminin kaçırılmış olması altta yatan tıbbı nedenlerden dolayı olabilir. Fakat üç adet döneminin olmaması demek amenore, kronik bir durum veya hastalığın göstergesi olabilmektedir.

Amenore Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Amenore tanısı ancak kişinin muayene edilmesiyle ve gerekli testlerin yapılmasıyla koyulmmaktadır. Hastanın şikayetleri, yaşı ve diğer durumları da hikayede yer almaktadır.

Örneğin 17 yaşındaki bir kızın bu yaşına kadar hiç adet görmemesinden dolayı doktora başvurması bir primer amonere tanısı koyulmasında etken olmaktadır.

Tanı koyulurken hasta en ince ayrıntısına kadar incelenmektedir. Bu sayede doğru tanı ve doğru amenore çeşidi koyulmaktadır. Buna bağlı olarak tedavi yöntemleri incelenmektedir.

Bu durumun oluşma nedenine göre tedavi şekillenmektedir. Tedavi yöntemleri arasında anatomik anormal durumlara cerrahi müdahale edilmesi, altta yatan temel koşulların düzeltilmesi, yaşam tarzının değiştirilmesi, ilaç tedavileri ve hormon terapileri yer almaktadır.

Amenore adet düzensizliği olarak da bilinmektedir. Dolayısıyla tedavi yönteminin belirlenmesi için fiziksel adet düzensizliğinin nedenlerinin tespit edilmesi ve tanı koyulması şarttır. Bu tanıda ve tespitte adet düzensizliğinin altta yatan psikolojik nedenleri de araştırılmaktadır.

Kısaca doğuştan ve sonradan adet görmemiş kız ve kadınlara farklı tedaviler uygulanabilmektedir. Tedavi yöntemi belirlenmeden önce beslenme düzenine, psikolojik sebeplere, hormonal bozukluğa ve genital bölgede değişiklik olup olmamasına bakılmaktadır.

Tanı ise laboratuvar ve radyoloji testleriyle sağlanmaktadır. Tanı koyulduktan sonra duruma göre ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Bunun yanında gerekli görüldüğü yerlerde cerrahi müdahale de tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

Gelişimini tamamlamamış rahim ve vajina, 46 yerine 45 kromozomun bulunması, hipofiz bezinin belirli nedenlerle çalışmaması primer amenore nedenleri arasındadır.

Kanser, hipofiz bezi hastalıkları, tiroid hastalıkları, sağlıksız beslenme, kilo takıntısı gibi daha pek çok neden ise sekonder amenore sebebi olarak geçmektedir.